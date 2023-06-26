Представитель ультраправых избран главой округа в ФРГ

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Роберт Зессельман обошел кандидата от Христианско- демократического союза, получив около 53% голосов.

Ультраправая партии "Альтернатива для Германии" впервые одержала победу на местных выборах в стране. Представитель популистов Роберт Зессельман избран главой округа Зоннеберг в федеральной земле Тюрингия на границе с Баварией. Он обошел кандидата от Христианско- демократического союза, получив около 53% голосов.

По данным последних соцопросов, рейтинг ультраправых в ФРГ растет.

При этом "Альтернатива для Германии" находится под надзором спецслужб по подозрению в экстремистских устремлениях.