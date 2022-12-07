Власти ФРГ: рейхсбюргеры готовили "террористический заговор"

Власти Германии назвали деятельность группировки правых экстремистов, задержанных из-за подозрений в подготовке госпереворота, "террористическим заговором".

Утром в среду сотрудники полиции ФРГ пришли с обысками в более чем 130 квартир и домов по всей стране и задержали 25 заговорщиков. Среди них — судья и бывшая депутат бундестага от ультраправой "Альтернативы для Германии" Биргит Мальсак-Винкеманн и 71-летний принц Генрих XIII — потомок когда-то правившего в Тюрингии дворянского рода.

"Расследование позволило увидеть масштаб террористической угрозы со стороны движения рейхсбюргеров. Согласно данным расследования, обнаруженная сегодня организация, подозреваемая в терроризме, основана на фантазиях о свержении правительства и теориях заговора", — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Рейхсбюргеры — это националисты, которые не признают существование и законы ФРГ, считают себя гражданами немецкого Рейха и убеждены, что Германия должна вернуться к границам 1937 года — в частности, вернуть Калининградскую область.

"Там есть бывшие солдаты бундесвера, у которых есть доступ к оружию. Они очень хорошо обучены, как спецназ того времени. Именно от них, говорят следователи, исходит опасность. У них уже началась подготовка, со стрельбой и так далее. Поэтому они сказали: "Их нужно арестовать сейчас", — говорит эксперт телеканала ARD Франк Бройтигам.

По данным следователей, заговорщики планировали захватить бундестаг и взять в заложники депутатов, а также отключить в стране электричество, чтобы побудить немцев поддержать восстание.