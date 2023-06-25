"Новые трещины в российском фасаде": итоги мятежа Пригожина

Euronews

Чем закончился мятеж Пригожина? Где находится основатель ЧВК "Вагнер" — неизвестно, на Западе говорят о "трещинах" в режиме Владимира Путина.

Утром в воскресенье в Ростове-на-Дону было тихо. Мятеж Евгения Пригожина закончился менее чем за сутки, и вечером в субботу основатель ЧВК "Вагнер" под аплодисменты уехал из города в неизвестном направлении.

В пресс-службе Пригожина заявили, что он пока не на связи, но "передает всем привет".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что согласно достигнутым договоренностям Евгений Пригожин "уйдет в Беларусь" — правда, он не уточнил, что именно это значит и что теперь будет с ЧВК "Вагнер". По его словам, власти не будут преследовать участвовавших в мятеже наемников, а те, кто не поддержал повстанцев, смогут подписать контракт с Минобороны.

При этом глава российского военного ведомства Сергей Шойгу никак не прокомментировал ситуацию накануне и хранит молчание до сих пор. О местонахождении министра обороны начали саркастично шутить даже прокремлевские "военкоры". Одним из условий прекращения мятежа Евгений Пригожин называл отставку Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, но при объявлении условий "мирного договора" в Москве не упомянули каких-либо перестановок в руководстве армией.

На Западе видят в таком завершении конфликта угрозу для Украины.

"Тот факт, что он [Пригожин] уехал в Беларусь, вызывает беспокойство, потому что если он уехал в Беларусь и сохранил вокруг себя эффективные боевые силы, он снова представляет угрозу для ближайшего к Киеву украинского фланга, где всё это началось 24 февраля прошлого года", — говорит экс-глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат.

Сам факт попытки вооруженного мятежа в России показывает проблемы кремлевского режима, считают власти Европы и США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что действия Евгения Пригожина показали "новые трещины в российском фасаде" и "напрямую бросили вызов власти Путина": если чуть больше года назад российская армия шла на Киев, то теперь ей приходится защищать Москву.