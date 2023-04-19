Бывшие командиры "Вагнера" говорят, что убивали детей

Двое российских экс-заключенных, которые утверждают, что были командирами в ЧВК "Вагнер", признались в убийстве детей и мирных жителей в Украине. Оба дали интервью находящемуся в изгнании правозащитнику, который ведет сайт Gulagu.net, посвященный коррупции и пыткам в России.

Их зовут Азамат Улдаров и Алексей Савичев, и оба они были помилованы указами президента России в прошлом году, согласно сайту Gulagu.net. Оба описали свои действия в Украине после вторжения России в прошлом году.

Улдаров: "Она визжит, она маленький ребенок, ей, может быть, 5 лет. Я выстрелил, ты понимаешь, контрольный. Ты понимаешь? Я никого не должен был выпустить. Никого. Мне была дана команда на зачистку, ликвидацию всех, кто встает на пути".

Савичев: "Я не могу сказать, сколько там еще дышало. Мне был дан приказ: прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду смотреть, сколько там человек дышало, сколько было живых. Я просто увидел своих, доложил командиру. Мне сказали: это уже не наши, валить всех. Все. Что мне было приказано, то и сделал".

Euronews не смог провести независимую проверку заявлений этих двух мужчин, но они говорят, что решили признаться из-за чувства вины. Командиры говорят, что получили приказ убивать всех, кто попадется им на пути, от главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Вагнер" - российская частная наемническая группировка и завербовала десятки тысяч бойцов из российских тюрем, предлагая им свободу и деньги в обмен на участие в боевых действиях в Украине.

Отвечая на эти признания, пресс-служба Пригожина опубликовала такое заявление в Telegram: "Что касается расстрела детей, никто никогда не стреляет в мирных жителей или детей, нам это не нужно. Мы пришли, чтобы спасти украинцев от того режима, под которым они находятся".

Это видео вызвало ажиотаж в социальных сетях, и многие политики отреагировали на него. Глава канцелярии президента Украины написал в Твиттере: ""Российские террористы признались в многочисленных убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Но признания недостаточно. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Сколько еще подобных преступлений было совершено?"