Прайд в Будапеште: на гей-парад в столице Венгрии вышли тысячи людей

Euronews

В Будапеште прошел гей-парад. На марш в поддержку сообщества ЛГБТК+ вышли несколько тысяч человек.

По улицам Будапешта в 28-й раз прошел марш за права ЛГБТ. Несмотря на сильную жару, в шествии по историческому центру столицы Венгрии приняли участие несколько тысяч человек. На гей-парад вышли даже несколько оппозиционных партий.

Но были и недовольные: несколько ультраправых высказали свою точку зрения на ЛГБТ-сообщество.

"Думаю, люди не хотят верить, что геи, лесбиянки и транссексуальные люди тоже живут в этой стране", — прокомментировал появление недовольных один из активистов.

Правящая партия Фидес в прошлом году приняла закон о запрете "пропаганды ЛГБТК+ среди несовершеннолетних", после чего Еврокомиссия подала на Венгрию в суд, посчитав, что закон нарушает права человека и не соответствует европейским ценностям.

По случаю Budapest Pride почти 40 посольств и культурных учреждений выступили с совместным заявлением в поддержку сообщества ЛГБТК+ в Венгрии. В нем они отметили, что венгерское законодательство и политическая риторика, способствующие стигматизации ЛГБТК+ сообщества, вызывают тревогу.

"Думаю, что оно [совместное заявление] действительно подчеркивает, что это не проблема Запада и Востока, это реальность, венгерская реальность, и это проблема, которой озабочены и которой уделяют внимание правительства всего мира", — отметил посол США в Будапеште Дэвид Прессман.

Заявление подписали все государства ЕС, кроме Польши, а также все страны-соседки Венгрии, за исключением Сербии.