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Культурный слёт в Венгрии в поисках себя

Одно из мероприятий фестиваля Devil's den
Одно из мероприятий фестиваля Devil's den Авторское право Euronews
 Rita Konya

Культурный фестиваль Devil's Den каждый год проходит на юге Венгрии. Его цель — привести в бедные регионы страны искусство и привлечь туристов.

На юге Венгрии в 16-й раз прошел фестиваль Devil's Den ("Логово дьявола").

За пять дней посетителям были предложены более 500 мероприятий: театральные постановки, литературные чтения, концерты и многое другое.

Каждый год в небольшие деревушки на бедном юге Венгрии приезжают более 30 тысяч человек. Основная идея заключается в том, чтобы привлечь туризм в регион, который также славится своим винодельческим хозяйством.

Несмотря на необычайный ажиотаж, фестиваль посвящен уединению и уходу от повседневности.

Приводите сюда друзей, но если вы придете один, вы найдете свое место и без них. Вы всегда найдете, чем себя занять, концерты просто божественны
один из посетителей

Фестиваль, известный также как Катлан или "котел", несет в себе ощущение свободы и духовности.

Здесь есть свой индейский заповедник для внутреннего созерцания.

Ласло Берцеш, основатель фестиваля:

— Если бы я мог, я бы собрал воедино слова, произнесенные здесь в эти дни, все слова, свидетелями которых стали только деревья, облака, трава. И тогда мы увидели бы, что все сказанное не имеет ничего общего с той несчастной, деградирующей, нищей венгерской ситуацией, в которой мы живем.

Рита Конья, корреспондент Euronews:

— Фестиваль Devil's Den родился 16 лет назад. С тех пор обстоятельства изменились и стали более сложными, но это сообщество из года в год доказывает необходимость уединения от повседневной рутины в таких маленьких, интимных местах, как это.

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