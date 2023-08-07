Культурный слёт в Венгрии в поисках себя

Культурный фестиваль Devil's Den каждый год проходит на юге Венгрии. Его цель — привести в бедные регионы страны искусство и привлечь туристов.

На юге Венгрии в 16-й раз прошел фестиваль Devil's Den ("Логово дьявола").

За пять дней посетителям были предложены более 500 мероприятий: театральные постановки, литературные чтения, концерты и многое другое.

Каждый год в небольшие деревушки на бедном юге Венгрии приезжают более 30 тысяч человек. Основная идея заключается в том, чтобы привлечь туризм в регион, который также славится своим винодельческим хозяйством.

Несмотря на необычайный ажиотаж, фестиваль посвящен уединению и уходу от повседневности.

Приводите сюда друзей, но если вы придете один, вы найдете свое место и без них. Вы всегда найдете, чем себя занять, концерты просто божественны один из посетителей

Фестиваль, известный также как Катлан или "котел", несет в себе ощущение свободы и духовности.

Здесь есть свой индейский заповедник для внутреннего созерцания.

Ласло Берцеш, основатель фестиваля:

— Если бы я мог, я бы собрал воедино слова, произнесенные здесь в эти дни, все слова, свидетелями которых стали только деревья, облака, трава. И тогда мы увидели бы, что все сказанное не имеет ничего общего с той несчастной, деградирующей, нищей венгерской ситуацией, в которой мы живем.

Рита Конья, корреспондент Euronews:

— Фестиваль Devil's Den родился 16 лет назад. С тех пор обстоятельства изменились и стали более сложными, но это сообщество из года в год доказывает необходимость уединения от повседневной рутины в таких маленьких, интимных местах, как это.