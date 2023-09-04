"Потише, пожалуйста!": жители Будапешта недовольны туристами

By Nora Shenouda

Жители района Эржебетварош, где расположено множество баров и ночных клубов, требуют от властей принять меры, так как подвыпившие туристы сильно шумят и мусорят. В районной администрации планируют чаще устраивать здесь культурные мероприятия, чтобы привлекать более ответственную публику.

Громкая музыка, шумные, порой вызывающе себя ведущие выпившие отдыхающие, мусор и грязь на улицах - после завершения пандемии COVID-19 в так называемом "тусовочном районе" Будапешта - Эржебетвароше - возобновились вечеринки.

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Местные жители недовольны и требуют от районной администрации незамедлительно принять меры.

Проживающий в Эржебетвароше с семьей мужчина рассказал Euronews, что раньше это был обычный район Будапешта, и пожаловался, что из-за шума его ребёнок не мог нормально спать ночью и регулярно засыпал на уроках в школе.

"Когда родители ведут ребенка в детский сад, им приходится проходить через "трассу" экскрементов и мочи, иногда к ограде садика привязаны использованные презервативы. Был случай, когда пьяный турист забрался в детсад и улегся там спать", - рассказывает местный житель Шандор Шикшай.

По словам мужчины, жители Эржебетвароша не хотят или просто не могут позволить себе переехать в другой район, но такое поведение отдыхающих им очень мешает.

Глава района Петер Нидермюллер рассказывает, что планирует проводить здесь больше культурных мероприятий, чтобы привлекать более ответственную публику,. По его словам, разъяснительная работа с туристами начинается уже в аэропорту, когда они только прилетают в венгерскую столицу.

Петер Нидермюллер, глава района Эржебетварош Euronews

"Мы уже раздавали листовки в аэропорту, предупреждали туристов, что им грозят крупные штрафы, если они будут портить общественные места, вести себя неадекватно, кричать в ночное время. Мы делаем специальные видеоролики, в которых объясняем, что такое поведение недопустимо", - рассказывает Нидермюллер.

Поскольку администрации района не хватает финансирования, владельцы местных ресторанов и ночных клубов организовали фонд, средства из которого идут на уборку улиц и оплату услуг охранников.

Так называемый "тусовочный" район - это всего 8 улиц в 7-м районе Будапешта, где в наиболее оживленные дни собирается до 25-30 тысяч человек. Большинство жителей хотят тишины и покоя, туристы - развлечений, а представители индустрии развлечений, очевидно, рассчитывают на максимальное количество гостей. По мнению главы района, власти могли бы больше помогать им в сложившейся ситуации. Все правы, и никто не может быть полностью счастлив. Одно можно сказать точно: несмотря на благие начинания, проблемы партийного района в одночасье не решатся.