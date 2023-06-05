Энергетический кризис позади?

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Европа избежала худших последствий энергетического кризиса, таких как полное прекращение поставок газа из России по трубопроводам. Но продолжающееся активное восстановление экономики Китая и рост импорта СПГ означают, по мнению экспертов, что проблемы еще не закончены

Пока в Украине продолжается война, европейцы с тревогой ждут предстоящей зимы, внимательно следя за своими запасами газа.

После того, как Москва резко сократила его поставки, ЕС удвоил усилия, чтобы избежать отключений электроэнергии, переключаясь на других поставщиков и призывая предприятия и частных лиц к экономии.

Тьерри Брос, профессор парижского Института политических исследований и специалист по энергетическим вопросам, отмечает, что, хотя умеренные температуры прошлой зимы помогли избежать хаотического сценария, опасения остаются: "Кризис еще не закончился, потому что для разрешения энергетического кризиса необходимо инвестировать в дополнительное производство. Хотя Еврокомиссия и ввела субсидии, чтобы помочь потребителям расплатиться по растущим счетам, она не запустила никаких новых проектов".

Со своей стороны, Патрис Жеффрон, директор Центра геополитики энергетики и сырья, отмечает целый ряд факторов, которые, по его мнению, позволяют нам более спокойно подойти к предстоящей зиме: "Мы вышли из ошеломляющего периода. Цены на газ снова стали более разумными, а инфраструктуру начали адаптировать к новым терминалам для импорта сжиженного природного газа".

Альтернативные поставки и запасы

Чтобы справиться с сокращающимися поставками российского газа, Европейский Союз значительно увеличил импорт СПГ, особенно из США. По данным IEEFA, в 2022 году поставки из США в ЕС выросли на 143% по сравнению с предыдущим годом.

Европейцы также могут рассчитывать на газ из Катара, Египта, Алжира, Норвегии, Азербайджана и Анголы.

Что касается России, то она еще не полностью закрыла краны: около 10% европейского спроса на газ по-прежнему удовлетворяется за счет российского газа, половина из которого - СПГ. "Не в интересах России полностью прекращать поставки, так как они позволяют ей создать определенный разлад в Европейском Союзе. Она снабжает, в частности, Венгрию, но также и другие страны, - отмечает Тьерри Брос, - С другой стороны, мы можем допустить, что российское государство готово с начала зимы создать неопределенность, но не из-за газа, как это было в 2022 году, а, возможно, на этот раз из-за сжиженного природного газа".

В результате гонки за СПГ потребность в терминалах и танкерах резко возросла. Германия, в которой не было хранилищ для сжиженного природного газа, в январе открыла три терминала и планирует создать еще четыре, выделив на это миллиарды евро государственного финансирования.

Осознавая риск нехватки энергии, европейцы в целом соблюдают установленную Брюсселем и продленную еще на год цель по сокращению потребления газа на 15%.

За период с августа по ноябрь потребление природного газа в Европейском Союзе даже превысило целевой показатель, снизившись более чем на 20% по сравнению со средним показателем за последние пять лет, отмечает европейское бюро Eurostat. В передовиках оказались Финляндия, Латвия и Литва.

В конце холодного сезона, в марте, уровень заполнения баков составлял около 55%, что намного выше, чем в том же месяце 2022 года. А к 30 мая по всей Европе было заполнено 68% резервуаров. "Это очень высокий уровень для данного периода", - отмечает Патрис Жеффрон.

До следующей зимы запасы должны достигнуть 90%, как это предусмотрено правилами.

Угрозы для ЕС: суровая зима, засуха и Китай

Но несмотря на общие положительные условия, эксперты пока не исключают возможности наихудшего сценария.

Среди основных потенциальных отягчающих факторов - полное прекращение поставок российского газа, суровый зимний сезон и сильная засуха. "Засуха может создать напряжение вокруг воды в Европе, что повлияет как на гидроэнергетику, так и на атомную энергетику. Это окажет косвенное влияние на потребление газа, поскольку для производства электроэнергии придется забирать больше газа из хранилищ", - отмечает Патрис Джеффрон.

Международное энергетическое агентство выявило еще одну угрозу энергетической безопасности Европы - рост спроса на природный газ со стороны Китая. "Важно иметь в виду, что к 2022 году часть сжиженного природного газа, поступающего в Европу, изначально предназначалась для Китая, но он в нем не нуждался в условиях политики нулевого ковида, а также менее яркой экономической динамики, - продолжает Джеффрон. - Тем не менее, часть этого газа предназначена для возвращения в Китай в будущем. Поэтому, вероятно, образуется конкуренция за поставки газа в Европе и Азии. И Россия, очевидно, попытается сыграть на этой конкуренции".

Столкнувшись с этими факторами напряженности, Европейский Союз стремится укрепить свою энергетическую независимость. Его цели включают удвоение производства биометана из сельскохозяйственных и промышленных отходов к 2030 году, а также разработку низкоуглеродного водорода.