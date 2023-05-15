Сложные отношения с союзниками по НАТО и с Евросоюзом, тяжёлая ситуация в экономике и разруха в юго-восточных районах из-за серии землетрясений: в таком положении Турция должна выбрать себе нового лидера... или оставить старого.

В воскресенье Турция и ее диаспора за рубежом жили надеждой и тревогой, пока страна голосовала за своего следующего президента и будущий парламент.

Консерватор, остающийся у власти уже 20 лет, президент Реджеп Тайип Эрдоган и его главный соперник Кемаль Кылычдароглу снова сойдутся в схватке во втором туре через две недели после того, как не смогли достичь 50-процентного барьера в первом туре.

"Это большое поражение для оппозиции, - говорит экономист Арда Тунджа. - И поэтому, возможно, некоторые из них, некоторые из членов национального альянса собираются выйти из альянса."

Опросы общественного мнения предрекали Кылычдароглу небольшое преимущество над Эрдоганом, который правит Турцией в качестве премьер-министра, а затем президента с 2003 года.

Среди турецких СМИ доминируют проправительственные издания, и внешние комментаторы осуждают отсутствие достоверной информации и неравные условия для партий и кандидатов.

"Не было ни свободных СМИ, ни независимой судебной системы, - говорит профессор европейской геополитики в Университете Карлоса III в Мадриде Ильке Тойгюр, - Государственные ресурсы использовались в пользу действующего президента. Избирательная система часто меняется, и если принять во внимание все это, можно немного лучше понять, почему опросы не были столь достоверными на выборах в Турции."

Западные лидеры все еще ждут, затаив дыхание по поводу выборов, которые будут иметь серьёзные международные последствия.

В последние годы у Эрдогана не очень хорошо складывались отношения с Евросоюзом. В 2018 году блок заморозил переговоры о вступлении Турции в ЕС в ответ на то, что европейские лидеры назвали "отступлением страны от верховенства закона и основных прав". Кылычдароглу поклялся восстановить уровень отношений с союзниками Турции по НАТО, который при Эрдогане опустился до исторического минимума.

"Турция отделяется от Запада. И хотя это страна - формально член НАТО, Турция больше не является частью НАТО, - поясняет экономист Арда Тунджа. - Турция объединяется с Россией, с Китаем, с некоторыми другими странами на Востоке. Мне не кажется, что Турция сейчас - часть западного мира , она даже не пытается ей быть".

Турция сильно пострадала от кризиса стоимости жизни: по последним данным, инфляция составляет около 44%, хотя это меньше, чем максимальный уровень в 86% в ноябре прошлого года.

Правительство Эрдогана также попало под шквал критики за то, что, как считают многие, оно недостаточно своевременно отреагировало на серию разрушительных землетрясений в феврале 2023 года, в результате которых 11 южных провинций остались в руинах.