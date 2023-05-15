ЧМ по дзюдо в Катаре: Япония выиграла турнир смешанных команд

Япония и Франция – исторические соперники и неизменные финалисты смешанных соревнований, но сильнейшими вновь стали японцы.

Это был один из самых захватывающих дней мирового тура по дзюдо: местные болельщики и поклонники этого вида спорта из разных стран заполнили арену ABHA в Дохе, чтобы наблюдать за соревнованиями смешанных команд в заключительный день чемпионата мира.

Всю неделю в Катаре поединки проходили в режиме нон-стоп, спортсмены и фанаты, приехавшие сюда чествовать ценности дзюдо, познакомились и с местной культурой.

Международная федерация дзюдо (IJF) также поддержала сборную беженцев.

На протяжении всей истории мировых первенств в финал турнира смешанных команд неизменно выходили представители Японии, а с 2018 года всякий раз в решающей схватке они встречались с ещё одной сильной нацией – французами. Кто стал сильнейшим на этот раз?

Японцы подтвердили свой статус гигантов дзюдо, одолев своих сильных соперников, которые были настроены решительно и блестяще прошли отборочные поединки.

В финале французы быстро вырвались в лидеры: к восторгу публики Жоан-Бенжамен Габа взял иппон в поединке с Соити Хасимото, а Марго Пино одолела чемпионку мира Саки Ниидзоэ. Франция опережала Японию на 2 очка.

Гоки Тадзима вырвал вадза-ари, что вселило надежду в его товарищей по команде.

Корали Эйм увеличила отрыв французов, а Тацуру Сайто принёс очко сборной Японии.

Сара-Леони Сисик удостоилась вадза-ари в начале поединка и уже мечтала увезти медаль во Францию, но Харука Фунакубо сдерживала натиск и сравняла счёт в противостоянии двух сборных – 3:3.

Исход турнира решился в поединке Марго Пино и Саки Ниидзоэ: борьба перешла в голден скор, где японка одержала тактическую победу.

Трофей вручил президент Олимпийского комитета Катара Шейх Джоан аль Тани.

Медалистов наградил президент IJF Мариус Визер.

Саки Ниидзоэ: "Я как чувствовала, что выпадет категория до 70 кг, поэтому я была готова".

Тацуру Сайто: "Конфетти? Вот я развлекаюсь, в душе я совсем ребёнок".

Дружба, доблесть и уважение к соперникам и товарищам – вот настоящие ценности дзюдо.

Итак, завершился чемпионат мира по дзюдо, который проходил в одной из самых передовых стран мира – Катаре. 8 дней поединков на татами запомнятся яркими моментами, мастерством героев и исключительным гостеприимством жителей это восточной страны.