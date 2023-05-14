Возвращение короля: Тедди Ринер завоевал 11-й титул чемпиона мира

В Дохе завершились поединки тяжеловесов. В финале именитый французский дзюдоист одолел Инала Тасоева, который выступал на чемпионате как индивидуальный нейтральный атлет. Второе золото дня досталось японке Сонэ Акире.

В столице Катара Дохе президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер вручил президенту национальной федерации Халиду бин Хамаду аль Аттия почётный чёрный пояс IJF и сертификат, признающий его вклад в развитие дзюдо в Катаре и в регионе.

А теперь о победах седьмого дня чемпионата мира, который ознаменовался возвращением короля! Впервые с 2017 года легендарный Тедди Ринер блистал на мировом первенстве. Двукратный олимпийский чемпион, занимающий 18-е место в рейтинге, не вошёл в число "сеянных" дзюдоистов, и ему пришлось пройти через серьёзные испытания, чтобы вернуть себе красный пояс и завоевать 11-й чемпионский титул.

34-летний француз был в отличной форме во время отборочных поединков, демонстрируя свои фирменные броски. В финальной схватке в категории свыше 100 кг Ринер сошёлся с Иналом Тасоевым, выступающем в статусе индивидуального нейтрального спортсмена.

Это был изнуряющий поединок, Тасоев рвался к победе, в то время, как трибуны в Дохе поддерживали своего фаворита и скандировали "Тедди". Встреча на татами перешла в голден скор, где победу одержал француз. Непревзойдённый спортсмен вписал своё имя в историю.

Золотую медаль Ринеру вручил президент дзюдо Франции Стефан Номис.

Я испытывал то же чувство во время Олимпийских игр в Лондоне и Рио. Это не описать словами. К тому же я как будто выступал у себя дома. "Тедди, Тедди, только Тедди", – как здорово, когда болельщики кричат твоё имя. Ты побеждаешь на радость людям, ты идёшь вперёд ради семьи, ради друзей. Тедди Ринер французский дзюдоист, чемпион мира 2023

У женщин в категории свыше 78 кг вместо действующей чемпионки мира Роман Дико в финал вышла её подруга по команде Жулия Толофуа. Её соперницей в борьбе за золото стала действующая олимпийская чемпионка, японка Сонэ Акира, которая столь же уверенно прошла отборочные раунды.

Впечатляющая 7-минутная схватка перешла в голден скор, где преимущество на татами продемонстрировала представительница Японии. Это второй чемпионский титул в её карьере.

Медалисток наградил генеральный казначей IJF Насер аль Тамими.

Я так рада своему чемпионству. Победа в Дохе – это именно то, над чем я работала и к чему стремилась. Сонэ Акира японская дзюдоистка, чемпионка мира 2023

В воскресенье, в завершающий день чемпионата, пройдут долгожданные соревнования среди смешанных команд в формате 6 на 6: по 3 дзюдоиста и 3 дзюдоистки на каждую. До этого Япония выиграла все чемпионаты мира, но на Олимпиаде потерпела поражение от Франции. Чем завершится противостояние основных конкурентов в этот раз? Узнаем уже скоро.