ЧМ по дзюдо в Катаре: чисто грузинский финал и победные вадза-ари Саки Ниидзоэ

Чемпионами мира по дзюдо в пятый день турнира в Дохе стали японка Саки Ниидзоэ и Лука Майсурадзе из Грузии.

Доха стала одной из спортивных столиц мира. Решение Международной федерации дзюдо провести в стране свое главное спортивное событие - чемпионат мира - очередное тому подтверждение. Как и в предыдущие дни турнира на трибунах арены, где проходят схватки лучших дзюдоистов планеты, было много зрителей, в том числе детей, которые активно поддерживали своих любимых спортсменов.

Бронзовая призёрка предыдущего мирового первенства Саки Ниидзоэиз Японии в этот раз явно приехала в Доху за золотом. На пути к финалу в весе до 70 кг она одолела чемпионку 2021 и 22 годов Барбару Матич и победительницу турнира 2019 года Мари-Ив Гайе. Джованна Скоччимарро из Германии вышла в финал взрослого чемпионата мира впервые.

В борьбе за золотую медаль Ниидзоэ провела два приема на оценку "вадза-ари", закончив финальный поединок менее чем за две с половиной минуты. Директор по СМИ и вещанию чемпионата мира в Дохе шейх Хамад бин Абдулазиз Аль-Тани вручил медали.

"Я очень счастлива. Я ждала победы в партере, это и вызвало слезы радости", - призналась Ниидзоэ после церемонии награждения.

Саки Ниидзоэ с золотой медалью чемпионата мира AP

В весе до 90 кг среди мужчин финал оказался грузинским. Лаша Бекаури надеялся добавить звание чемпиона мира к своему олимпийскому титулу в Токио.

Его соотечественник Лука Майсурадзе, дважды становившийся бронзовым призером мировых первенств, тоже хотел доказать, что он лучший в своей весовой категории.

Схватка была упорной. Майсурадзе на седьмой минуте поединка в итоге удалось провести победный прием на оценку "вадза-ари". Эта победа вызвала всплекс эмоций, как на татами, так и на трибунах. Церемонию награждения провел вице-президент Международной федерации дзюдо Абид Аль-Анзи.

"Когда услышал, как меня объявили меня чемпионом мира, сразу не поверил. Нужно время, чтобы почувствовать это. Доха - фантастическое место, и я никогда не забуду эту победу и эти эмоции", - сказал после награждения Майсурадзе.

В шестой день чемпионата мира, в пятницу, мы узнаем имена победителей в весе до 100 кг у мужчин и до 78 кг среди женщин.