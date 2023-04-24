Судан: эвакуация по земле и воздуху

Более ста человек эвакуированы из зоны военных действий в Судане на борту первого французского спасательного рейса. В ближайшее время ожидается прибытие еще одного самолета.

По сообщениям МИД Франции, среди пассажиров прилетевших в Джибути были граждане Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, а также африканских стран, таких как Эфиопии и Марокко

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил эвакуацию британских дипломатов и их семей из Судана. Операцию по спасению он назвал "опасной и рискованной".

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании:

— Они находятся под присмотром британских вооруженных сил. Граждане покинули воздушное пространство Судана и направляются домой в сторону Кипра и далее в Соединенное Королевство. Я думаю, что они находятся вне зоны повышенного риска. Очевидно, что мы не смогли бы этого сделать без поддержки Франции и Соединенных Штатов. В совместном планировании мы помогали друг другу.

Посол Турции в Хартуме Исмаил Чобанолу сообщил, что следит за ситуацией и получает от официальных лиц информацию об эвакуации граждан своей страны. Согласно сведениям дипломата, группа примерно из 140 человек выехала на 3 автобусах из города Вад Медени, расположенного к юго-востоку от столицы Хартума.