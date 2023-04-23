Бывший президент Перу Алехандро Толедо предстанет перед судом по обвинению в коррупции. В воскресенье Соединённые Штаты завершили его экстрадицию на родину, самолёт с экс-главой государства приземлился в Лиме.

77-летний политик стал фигурантом дела о получении многомиллионных взяток от бразильской строительной корпорации Одебрехт – за помощь в выходе на рынок Перу.

Толедо все обвинения отвергает. Его защита настаивает на недопустимости заключения бывшего президента под стражу. По словам адвокатов, у него много болезней, в том числе рак.