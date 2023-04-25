Судан: местное население хочет бежать, но не может

Euronews

В Хартуме царит напряженная тишина после начала перемирия, достигнутого между армией и Силами быстрого реагирования.

Прекращение огня способствовало массовой эвакуации иностранцев.

Тревожный сигнал для суданского населения — международное сообщество не верит в скорое завершение боевых действий, которые уже привели к многочисленным жертвам и пострадавшим.

Многие хотят бежать, но удается это не всем. Доступных средств передвижения мало, кроме того, их удерживают экономические, семейные и даже медицинские причины, как, например, этих пациентов, нуждающихся в диализе.

Пациенты должны делать диализ раз в два дня, есть те, кто не делал его в течение 10 дней, если диализ не проводить два или три раза, то у пациента есть 80% шанс умереть, потому что вода попадает в легкие Отман Тадж эль-Дейн завотделением урологии

Но все же кому-то удается покинуть страну.

Популярный пункт назначения — Египет, с 2004 года страны имеют двустороннее соглашение о свободе передвижения и проживания. Хотя, по данным местного НПО, власти требуют визы для мужчин в возрасте от 16 до 50 лет.

В Египте зарегистрировано почти 60 000 суданских беженцев, однако официальных данных о том, сколько из них въехало в страну за последние дни, нет.