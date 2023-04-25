Тысячи иностранцев эвакуированы из Судана, ООН опасается других конфликтов в регионе

Euronews

Первая группа итальянских граждан, вывезенных из Хартума, прибыла в Рим на фоне объявленного перемирия. Число покинувших Судан иностранцев идет уже на тысячи.

Продолжающееся противостояние армии страны и военизированной группировки "Силы быстрого реагирования" уже привело к более чем 420 жертвам и 3700 раненым.

Рано утром во вторник обе стороны конфликта подтвердили через социальные сети, что 72-часовое прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами, вступило в силу.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, странам Евросоюза уже удалось вывести две трети граждан, находящихся в Судане, то есть 1000 человек из 1500, находившихся в стране на момент начала конфликта.

Франция также проводит операцию по эвакуации и создает базу в Джибути для приема всех перемещенных лиц.

Для многих суданцев стихийная эвакуация иностранцев стала пугающим знаком того, что международные державы после неоднократных неудач в попытках добиться прекращения огня ожидают только ухудшения боевых действий, которые уже привели население к катастрофе.

Генеральный секретарь ООН уже пообещал: Организация Объединенных Наций не оставит Судан.

Антониу Гутерриш предупредил о "катастрофическом пожаре", который может охватить весь регион.

Он призвал 15 членов Совета Безопасности "оказать максимальное воздействие" на обе стороны, чтобы "отвести Судан от края пропасти".