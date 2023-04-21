Европа призывает к перемирию в Судане

Более 400 человек погибли и более 3500 получили ранения в результате боевых действий в Судане, сообщила в Всемирная организация здравоохранения. В пятницу над Хартумом были слышны выстрелы и взрывы из-за ожесточенных боёв между суданской армией и военизированной группировкой, которые продолжаются уже седьмой день.

Свою озабоченность ситуацией высказали в Берлине главы МИД Германии и Испании.

"Главный приоритет для нас - добиться прекращения огня хотя бы на время праздника Ид-аль-Фитр, чтобы эвакуировать людей", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Что касается эвакуации испанской миссии и миссий других стран, которые обратились за помощью, и которым мы, конечно, сказали "да", у нас все готово. На месте ждут самолеты испанской армии," - сказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Жестокие бои в Судане разрушили надежды на демократические преобразования в стране.

Немного верующих приходят в эти дни на молитву: из-за продолжающихся боёв, мечети в Хартуме пустуют несмотря на завершающий месяц Рамадан праздник Ид-аль-фитр.