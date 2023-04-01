"Ничего особенного": Россия встаёт во главе Совбеза ООН, несмотря на агрессию против Украины

Россия вступает в должность председателя Совета Безопасности ООН в субботу, 1 апреля.

В то время, как в Украине бушует развязанная Москвой война, многие задаются вопросом, как страна может в это же самое время контролировать орган, призванный поддерживать международный мир и безопасность.

Опрошенные Euronews эксперты, впрочем, считают, что на самом деле в этом нет ничего особенного.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов (стран), и каждый член имеет один голос. Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, все государства-члены обязаны выполнять решения Совета. Каждый член по очереди становится президентом, и каждый месяц он меняется в алфавитном порядке (в соответствии с английским афлавитом).

«Но не следует преувеличивать важность этой должности», — сказал Euronews Томас Грэм, специалист из Совета по международным отношениям.

«Президент совета в основном председательствует на собраниях и выполняет большую часть административной работы, но у него очень мало полномочий, чтобы влиять на фактические решения, которые принимает совет».

АРХИВ: Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на заседании Совета Безопасности ООН 29 марта 2022 года в штаб-квартире ООН John Minchillo/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В последний раз Россия была президентом в феврале прошлого года, когда она начала полномасштабное вторжение в соседнюю Украину. Сторонники Украины и даже парламентарии хотят, чтобы Россию выгнали из Совета Безопасности ООН, но, по мнению Грэма, это «почти невозможно».

«Это потребует голосования в Совете Безопасности, а Россия сохраняет за собой право вето. Так что этого не произойдет».

Приглашенный профессор Эндрю Маклеод из отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона отметил горькую иронию в том факте, что Россия председательствует в органе ООН, смысл которого состоит в установления мира, в то время, как многие считают Россию самой большой угрозой этому самому миру.

«Людям может показаться немного неожиданным тот факт, что председательство России в Совете Безопасности на самом деле не имеет большого значения и является довольно обыденным делом», — сказал он.

Председательство России в Совете Безопасности на самом деле не имеет большого значения и довольно рутинно. Эндрю Маклеод Приглашенный профессор кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона

«Одна из истин в международных делах заключается в том, что, если один из постоянных членов Совета Безопасности оказывается на той или иной стороне вооруженного конфликта [...], Совет Безопасности ничего не может сделать, чтобы положить этому конец, потому что они будут применять свое право вето, как это делает сейчас Россия в отношении Украины, потенциально Китай в отношении Тайваня, а американцы в отношении Афганистана и Ирака. Так что это нормальная ситуация».

Может ли Путин что-нибудь выиграть от этой роли?

По мнению Грэма, председательство в Совете Безопасности ООН не даст Москве никакого преимущества в конфликте.

«[Президент России Владимир] Путин не сможет этим воспользоваться», — сказал он Euronews.

«Все члены совета по-прежнему сохраняют за собой право выступать на заседаниях совета, и вы можете быть совершенно уверены, что США и европейские страны не скажут ничего положительного о России и о том, что она делает в Украине - или, возможно, где-либо еще в мире, если уж на то пошло".

«Если Россия попытается дать на совете слово выступающим, которых США и другие сочтут неуместными, есть способ, которым они могут по процедурным вопросам всего девятью голосами помешать России сделать некоторые вещи, которые она, возможно, хотела бы сделать».

ООН вновь призвала к прекращению войны в Украине

23 февраля, почти через год после полномасштабного вторжения России в Украину, Генеральная Ассамблея ООН потребовала немедленного ухода России из страны в соответствии с Уставом ООН.

На возобновленной одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии всемирный орган принял новую резолюцию, призывающую к прекращению войны.

В результате 141 государство-член высказалось за и семь против: Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия. Среди 32 воздержавшихся были Китай, Индия и Пакистан.

Россия планирует провести неофициальное заседание Совета Безопасности ООН в начале апреля, чтобы обсудить, по словам Москвы, «реальное положение» украинских детей, вывезенных в Россию. Внимание к этой проблеме повысилось после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления, связанные с их предполагаемым похищением.