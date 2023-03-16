Комиссия ООН не нашла доказательств геноцида в Украине

Международная комиссия ООН установила, что Россия совершила военные преступления в Украине, но не стала квалифицировать ее действия как "геноцид". В докладе приводятся примеры убийств, пыток и изнасилований мирных жителей.

Авторы исследования заявили, что прямых доказательств того, что те, кто их совершил, были мотивированы геноцидными намерениями, нет.

Эрик Месе, руководитель следственной группы ООН: "Мы не обнаружили, что на территории Украины имел место геноцид. При этом мы, конечно, отслеживаем все виды доказательств в этой области, и мы отметили, что есть некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы в отношении этого преступления. Например, некоторые высказывания в российских СМИ, которые направлены против определенных групп".

Что касается незаконного перемещения российскими властями детей из Украины, то оно, по оценкам экспертов комиссии. является "военным преступлением".

Ясминка Джумхур, комиссар ООН по расследованию событий в Украине: "Комиссия изучила ситуацию с принудительными перемещениями и депортациями детей в пределах Украины и в Российскую Федерацию. Цифры, предоставленные сторонами, сильно разнятся. Выявилено несколько ситуаций, когда такие перемещения и депортации имели место в инцидентах, рассмотренных комиссией".

Комиссия также установила, что волны атак со стороны России на энергетическую и водную инфраструктуру Украины могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

Подготовленный доклад о войне в Украине является международным расследованием самого высокого уровня на сегодняшний день.