Миссия ООН обвинила Россию и Украину в расправе над военнопленными

ООН обвинила Россию и Украину в совершении десятков казней военнопленных, использовании их в качестве "живого щита", а также применении пыток. Наблюдатели мониторинговой миссии опросили около 400 человек – граждан России, находящихся в плену в Украине, и украинцев, которые были освобождены.

В докладе говорится, что у экспертов ООН не было доступа к военнопленным, содержавшимся в России или на оккупированных украинских территориях.

"Мы глубоко обеспокоены задокументированными произвольными казнями до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, которые были совершены ВСУ", – заявила на пресс-конференции в Киеве глава Миссии Матильда Богнер.

Авторам доклада известно, что власти Украины ведут расследование в связи с убийством 22 россиян, но ни одно из дел не было передано в суд.

"Мы также глубоко обеспокоены бессудными казнями 15 украинских военнопленных вскоре после из захвата российскими силами. В 11 случаях подобные деяния совершала группа "Вагнер", – утверждает Матильда Богнер.

В докладе также зафиксировано пять случаев гибели украинских военнопленных вследствие пыток или из-за жестокого обращения, а также четыре случая смерти из-за отсутствия медицинской помощи во время содержания под стражей.

В начале марта видео с предполагаемым расстрелом украинского военнопленного, которое начало распространяться в сети Telegram, вызвало гнев в Украине, в том числе среди руководства страны.