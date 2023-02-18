Заседание Совбеза ООН: РФ оправдывает вторжение в Украину

В день восьмой годовщины Минских договоренностей Россия созвала заседание Совбеза ООН, чтобы оправдать вторжение в Украину. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил с заявлением.

"Чем больше вы нам будете, вопреки очевидным фактам, читать сказки о том, что Россия не выполняла Минские соглашения, тем больше людей поймет, что у нас не было выхода, кроме как защитить нашу страну, защитить ее от вас, защитить ее идентичность и наше будущее", — сказал российский дипломат.

Направленные на прекращение боевых действий в Донбассе Минские соглашения, подписанные Россией и Украиной в 2014 году, фактически перестали существовать с момента полномасштабного вторжения РФ.

Возможности дипломатических каналов исчерпаны. Так, на днях Россия и Австрия на днях объявили о взаимной высылке дипломатов. А лидеры стран Балтии на саммите в Мюнхене настаивают на создании международного трибунала для расследования военных преступлений, совершаемых силами РФ в Украине.