Украина требует созвать экстренное заседание Совбеза ООН

Министерство иностранных дел Украины потребовало созвать внеочередное заседание Совбеза ООН после новостей о намерения РФ разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. В Евросоюзе в ответ на действия Кремля заявили о готовности ввести новые санкции.

"Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это уже в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие", — заявил накануне президент РФ Владимир Путин.

В НАТО назвали риторику РФ "опасной и безответственной". Россия впервые с середины 1990-х годов размещает такое оружие за пределами страны.