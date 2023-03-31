США названы главной угрозой - новая концепция внешней политики РФ

Россия назвала США самой серьезной угрозой в новой концепции внешней политики, подписанной Владимиром Путиным. В соответствии с этим документом москва должна теперь строить свои отношения, исходя из экзистенциальной конфронтации с западными странами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров:

"Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа. Признается экзистенциальный характер угроз безопасности развития нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств".

Также Лавров отметил, что "в концепции изложено видение принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства".

Основными партнерами в политическом повороте России на восток официально обозначены Китай и Индия. Принятие новой внешнеполитической концепции последовало за визитом Си Цзиньпина в Москву, во время которого оба лидера подчеркнули важность сотрудничества между Россией и КНР.

Как отмечается в документе, Россия будет также наращивать сотрудничество с Африкой и Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе.