Принц Гарри прилетел в Лондон — на слушания по делу против Daily Mail

Принц Гарри неожиданно прибыл в Лондон — как оказалось, на предварительное заседание по делу против британского пресс-холдинга Associated Newspapers Ltd (ANL), который владеет таблоидами Daily Mail и Mail on Sunday.

В совместном иске с певцом Элтоном Джоном, актрисой Элизабет Хёрли и другими знаменитостями герцог Сассекский обвиняет газеты в незаконном сборе конфиденциальной информации. По версии обвинения, журналисты прослушивали телефонные разговоры, устанавливали "жучки" в машинах и домах, а также подкупали полицейских, врачей и банковских служащих и всячески вмешивались в частную жизнь.

Адвокаты ответчика называют эти обвинения "нелепой клеветой".

Ожидается, что слушания продлятся четыре дня. В итоге судья примет решение, будет ли делу дан ход или оно будет закрыто до суда, чего требуют юристы ANL.