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Великобритания

Принц Гарри прилетел в Лондон — на слушания по делу против Daily Mail

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 Euronews
Принц Гарри у здания Королевского суда. Лондон, Великобритания. 27 марта 2023.
Принц Гарри у здания Королевского суда. Лондон, Великобритания. 27 марта 2023.   -  Авторское право  Jordan Pettitt/AP

Принц Гарри неожиданно прибыл в Лондон — как оказалось, на предварительное заседание по делу против британского пресс-холдинга Associated Newspapers Ltd (ANL), который владеет таблоидами Daily Mail и Mail on Sunday. 

В совместном иске с певцом Элтоном Джоном, актрисой Элизабет Хёрли и другими знаменитостями герцог Сассекский обвиняет газеты в незаконном сборе конфиденциальной информации. По версии обвинения, журналисты прослушивали телефонные разговоры, устанавливали "жучки" в машинах и домах, а также подкупали полицейских, врачей и банковских служащих и всячески вмешивались в частную жизнь. 

Адвокаты ответчика называют эти обвинения "нелепой клеветой".

Ожидается, что слушания продлятся четыре дня. В итоге судья примет решение, будет ли делу дан ход или оно будет закрыто до суда, чего требуют юристы ANL.