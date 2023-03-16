Александр Вучич: "Главная цель - позволить албанцам и сербам жить вместе"

_Сербия и Косово собираются встретиться 18 марта, чтобы, возможно, завершить обсуждение положений соглашения о нормализации отношений, подготовленного при посредничестве Европейского Союза._Euronews пригласил к разговору о этом президента Сербии Александра Вучича.

Euronews: "Господин президент, спасибо за участие в программе. Первый вопрос: вы собираетесь открыть новый раунд переговоров с косовскими коллегами? И где проходят ваши красные линии?"

Александр Вучич: "Я не так часто говорю о них. Если слишком настаивать на красных линиях, то не останется поля для переговоров , а другая сторона станет концентрироваться только на них. Гораздо важнее обсудить тему должным образом, что на деле означает попытку найти компромиссные решения".

Euronews: "В числе предыдущих договоренностей значится создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косове. Это то, о чем просите вы. Но, видимо, косовское правительство не готово к этому, ну или у вас возникли расхождение в том, что касается методов?"

Александр Вучич: "Дело в том, что мы подписали это положение в 2013 и 2015 годах. Я имею в виду план, условия реализации, вопросы об управленческих командах, это было первое соглашение. А всего тогда их было четыре. У нас, таким образом, все уже подписано, подписи поставили и представители Европейского союза, теперь это надо исполнять. Но и это - не конечная цель. Она же состоит в том, чтобы албанцы и сербы, как из Косова, так из региона в целом, стали бы жить вместе, жили бы лучше, уважали друг друга".

Euronews: "Проблема для косоваров - в том, что и боятся (так они говорят) - создать условия для возникновения новой Республики Сербской в Косове. Республика Сербская, напомним нашим зрителям, это сербский энтитет в Боснии".

Александр Вучич: "Это не так - это республика сербов, а не Сербии. Но вы в принципе правы, мы именно подобные банальности и слышим каждый день. У нас есть написанные и подписанные документы, их нужно исполнять. В противном случае международного публичного права не существует".

Euronews: "Очевидно, нынешнее правительство Косова хотело бы иметь больше суверенитета на своей собственной территории, той, которую они считают своей и что признано многими странами".

Александр Вучич: "Многими странами - да, но не международным правом. Но сейчас я настаиваю на примирении, настоящем примирении: не пытаться постоянно унизить другую сторону, а найти компромиссное решение для обоих".

Euronews: "Примирение идет не через взаимное признание, а через взаимные уступки?"

Александр Вучич: "Да".

Euronews: "Итак, Ассоциация сербских муниципалитетов - одна из уступок в пользу Сербии. Как вы заметили, следует реализовать то, что было согласовано".

Александр Вучич: "С сербской стороны - также много уступок. А именно: ряд договоренностей по таможенным печатям, оригинальному представительству дипломам, документам, профессиональным вопросам, указателям - всего очень много пунктов".

Euronews: "Как определить линии, касающиеся автономии сербской общины, проживающей в Косове. Это образование?"

Александр Вучич: "Образование, система здравоохранения, территориальное, сельское и городское планирование, экономическое развитие: все, что было обозначено и оговорено в рамках документов, которые уже согласованы".

Euronews: "Смогли бы вы провести четкую линию между концепциями автономии и самоопределения?"

Александр Вучич: "Почему одни люди дают, одобряют, признают право на самоопределение для некоторых обществ и наций и не делают это в отношении других? Мы будем твёрдо стоять на своём.

Мы говорим о стране, Сербии, которая привлекла - вот вам один пример - 62% от общего объема прямых иностранных инвестиций региона в последние три года".

Euronews: "Господин президент, но это экономическое чудо Сербии также основано, скажем, на умеренной цене на газ, который поступает из России".

Александр Вучич: "Только частично".

Euronews: "Европейский Союз призывает Сербию присоединиться к санкциям (против России)!"

Александр Вучич: "Говоря о цене на газ, я считаю, что она у нас хорошая, и экономика наша бурно растёт. В прошлом году, в последние три года мы вошли в пятёрку самых быстрорастущих стран Европы".

Euronews: "Потому что, как вы сказали, цена на энергию у вас ниже, чем в других странах. У вас могли бы возникнуть здесь проблемы, если бы вы примкнули к санкциям ЕС против России?"

"Я читал, слушал тысячи ложных обвинений в адрес Сербии, о том, что она якобы разрушает региональный мир и стабильность, что якобы "Сербия нападет на Боснию, Сербия нападет на Приштину, Сербия нападет еще на кого-то". Это случилось? Нет. Александр Вучич, президент Сербии.

Александр Вучич: "Это не единственная проблема. Знаете, я читал, слушал тысячи ложных обвинений в адрес Сербии, о том, что она якобы разрушает региональный мир и стабильность, что якобы "Сербия нападет на Боснию, Сербия нападет на Приштину, Сербия нападет еще на кого-то". Это случилось? Нет. Была некоторая напряженность в Северном Косове. Я много раз хотел сказать нашему народу, повторю и здесь: у нас сложились очень профессиональные, хорошие, ответственные и серьезные отношения с НАТО, мы будем продолжать в том же духе. Я был доволен сотрудничеством".

Euronews: "Президент Путин увязывал косовский вопрос с другими - сначала в Крыму, а затем и на Донбассе".

Александр Вучич: "Это вопрос для меня или для некоторых западных лидеров? Потому что он нашел прецедент. Но наша реакция была другой, чтобы вы знали, сербы сказали: "Мы поддерживаем устав ООН, поэтому Крым и все остальные части Украины принадлежат Украине". Так мы ответили.. Просто чтобы быть честными с вашими зрителями".

Euronews: "Готовы ли вы пойти на некоторые уступки косовскому коллеге, когда речь идет о членстве в Совете Европы?"

Александр Вучич: "Они уже начали процедуры для Совета Европы, не спрашивая Сербию. И мы им для этого не нужны. Но есть регламент, есть предложенный немцами и французами план по международным организациям. И они получили мой ответ. Я сказал об этом Макрону и Шольцу с глазу на глаз".

Euronews: "Вы про ООН? Пока, наверное, об этом рано говорить с учётом особых мнений Китая и России?"

Александр Вучич: "Дело не в Китае или России. Думаю, тут больше дело в Сербии, чем в них. Я обсуждал это с Макроном и Шольцем".

Euronews: "И о чем шла речь?"

Александр Вучич: "Мы обсуждали с вами красные линии в самом начале интервью".