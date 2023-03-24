Новый президент Кипра надеется возобновить переговоры после выборов в Турции

С российским вторжением в Украину геополитический контекст полностью изменился, как изменились и приоритеты Европейского Союза, его отношения с третьими странами. Мы обсудили эти вопросы, а также инициативы вокруг кипрской проблемы с новым президентом Республики Кипр. Никос Христодулидис впервые приехал в Брюссель в этой должности для участия в саммите ЕС.

Эфи Кутсокоста, Euronews: "Вы впервые приехали в Брюссель в качестве президента Республики Кипр и привезли конкретное предложение о более активной роли Европейского Союза в решении кипрской проблемы. Учитывая позицию другой стороны (турецких киприотов), учитывая, что диалог был заморожен в течение шести лет, и тот факт, что сегодня Турция дальше, чем когда-либо, от Европейского Союза, чего именно вы ждете? Что под силу ЕС из того, что не удалось вам за все эти годы?"

Никос Христодулидис : "Приступая к решению кипрской проблемы, мы всегда должны принимать во внимание международные факторы. Не столько мы влияем на международные события, сколько они на нас, и что же мы имеем? А имеем мы незаконное вторжение России в Украину. Мы имеем Европейский Союз, который платит определенную цену за принятые в связи с этим решения, которые совершенно правильны. Мы с ними согласны, мы участвуем в них. ЕС развивает ведущую роль в процессе, принимая во внимание влияние российского вторжения на других участников международной системы. Первый фактор - ведущая роль Европейского Союза в кризисе, который разразился по соседству. Второй - выборы нового президента Республики Кипр. Ну, а третий касается выборов в Турции. До них у нас осталось время, им следует воспользоваться, чтобы диалог мог возобновиться".

На съемке интервью. Euronews

Эфи Кутсокоста, Euronews: "Поговорим о сегодняшней Турции, о предстоящих в мае выборах - чего вы ждете после них? Либо в случае переизбрания Эрдогана, либо в случае перемен с победой Кылычдароглу".

Никос Христодулидис: "Я, конечно, не ожидаю радикальных изменений во внешней политике Турции. По крайней мере, в пользу этого говорит история ее развития, но все же это будет новая реальность - избрание президента, будь то Эрдоган или лидер нынешней оппозиции. Важно использовать, повторюсь, этот период (и это то, о чем мы договорились с тремя главами и институтов ЕС) для создания таких условий, чтобы сразу у после выборов в Турции возобновить переговоры в согласованных рамках. Потому что мы больше всех хотим прекращения оккупации и воссоединения нашей родины".

Эфи Кутсокоста, Euronews: "Итак, уточню: ваше предложение - в том, чтобы бы европейские институты взяли на себя инициативу и поместили кипрский вопрос в контекст евро-турецких отношений?"

Никос Христодулидис: "В нашем предложении есть два аспекта. Первый заключается в необходимости выхода из тупика. Мы еще не за столом переговоров, но попытка - именно в том, чтобы разблокировать ситуацию, вернуть переговоры в нужное русло. Здесь нам необходимо ведущее участие Европейского Союза, причем всегда - в контексте Организации Объединенных Наций. Мы не пытаемся вывести кипрский вопрос из-под контроля ООН. Напротив, эта организация и рамки резолюций - наши гаранты на пути к поставленной цели. Но для того, чтобы выйти из тупика, мы считаем, что Европейский Союз - через назначение политического представителя, через действия своих институтов - может поддержать нас на нашем пути. И это первый аспект моего предложения, то, на чем мы сосредоточены сейчас и к чему стремимся сразу после выборов в Турции. После возобновления переговоров придет время и второй части предложения. Она довольно специфическая и предусматривает технократическою поддержку переговоров, как только они возобновятся".

Эфи Кутсокоста, Euronews: "Давайте перейдем к другой теме, которая доминирует сегодня и, вероятно, будет доминировать еще долгое время - я говорю о российском вторжении в Украину. У Кипра были очень хорошие, прочные связи с Россией на протяжении долгого времени, и многие аспекты этого сотрудничества ЕС серьёзно критиковал. А каковы сегодня российско-кипрские отношения?"

Никос Христодулидис: "Да, исторически у нас сложились прочные связи с Российской Федерацией, особенно на уровне населения двух стран. Был и важный аспект, касающийся кипрского вопроса, с учетом того, что Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности. Но сегодня реалии иные. Республика Кипр ни в коем случае не уклонится от единогласных решений Европейского Союза, в которых мы, повторюсь, также участвуем".

"Республика Кипр ни в коем случае не уклонится от единогласных решений Европейского Союза, в которых мы, повторюсь, также участвуем". Никос Христодулидис.

Эфи Кутсокоста, Euronews: "Это означает, что вы, как новый президент Республики Кипр, поддерживаете европейскую политику санкций против России, считаете, что она работает?"

Никос Христодулидис: "Санкции - инструмент, который оправданно использует ЕС. Проблемы у Европы могут возникнуть в вопросе надлежащего исполнения санкций не только государствами-членами, но и теми, кто так или иначе связан с Европейским Союзом".

Эфи Кутсокоста, Euronews: "Так вы их поддерживаете?"

Никос Христодулидис: "Конечно".

Эфи Кутсокоста, Euronews: "Давайте теперь перейдем к другому вопросу, который также волнует ЕС. Это - энергетическая независимость от России. Скажите, какую роль в этом может сыграть Кипр и наблюдаете ли вы сейчас повышенный интерес Евросоюза к Восточному Средиземноморью?"

Никос Христодулидис: "Интерес есть. И он проявился не только сейчас, когда мы взяли рычаги управления страной, он был и раньше. Буду говорить, как есть, в том числе и о перспективе знаменитого газового коридора в Восточном Средиземноморье благодаря ведущей роли Европейского Союза и сотрудничеству государств региона. Да, Восточное Средиземноморье можно развить как альтернативный энергетический маршрут для Европы. На самом деле, по оценкам экспертов, которые разбираются в этом вопросе лучше меня, этот регион в состоянии покрыть около 15% потребностей Европейского Союза в течение следующих 25 лет".

Эфи Кутсокоста, Euronews: "А как насчет ваших энергетических программ? Что насчет бурения и разведки газа в ИЭЗ Кипра?"

Никос Христодулидис: "Да, там его нашли, и сейчас в исключительной экономической зоне работают компании. Но есть и проблемы."

Эфи Кутсокоста, Euronews: "Поставлены ли какие-то сроки, когда ждать результатов?"

Никос Христодулидис: "Это вопрос, который мы обсуждали с правительством, особенно с министром энергетики. Мы говорили о необходимости публичных дебатов после консультаций с компаниями, чтобы люди знали всю правду. Это произойдет именно в таком порядке. До тех пор мы будем заниматься разработкой, так как я беспокоюсь, что через 5-10 лет в рамках зеленого перехода эти запасы окажутся невостребованными".