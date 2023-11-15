Половина сербской молодёжи знает о войнах 90-х годов лишь поверхностно

By Euronews

Что знает и думает о югославских войнах сербская молодежь? Исследование показало, что более 10% опрошенных готовы вернуть Косово военным путем

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Югославский войны девяностых годов до сих пор не дают покоя молодым сербам.

Они скептически относятся к политическому исходу конфликтов, которые в итоге привели к противостоянию с НАТО в 1999 г.

Согласно исследованию, опубликованному Молодежной инициативой за права человека, четверть респондентов считает, что ответственность за те войны несет Запад (НАТО и ЕС), а другая четверть возлагает ответственность на Слободана Милошевича, Франьо Туджмана и Алию Изетбеговича, возглавлявших в то время соответственно Сербию, Хорватию и Боснию и Герцеговину.

При этом 50% молодых сербов о тех войнах знают поверхностно.

Существует большое невежество касательно югославских войн 1990-х годов, а с другой стороны, большой перекос в прочтении событий 1990-х годов в националистическом ключе Марко Милосавлевич Молодежная инициатива за права человека

В то время как мнения о роли командующего армией Республики Сербской Ратко Младича разделились, на вопрос "Имел ли место геноцид в Сребренице" 38% молодых респондентов ответили "да", 28% - "нет", а треть ответила, что "недостаточно знает об этом".

Две трети опрошенных считают, что Международный трибунал в Гааге был лишь политически мотивированным судом.

Молодые люди чувствуют необходимость говорить об этом на уроках истории, а когда это невозможно, а чаще всего это невозможно, то они формируют свои взгляды в разговоре с родителями или через дискурс, который циркулирует в СМИ Миляна Пейич Ассоциация молодёжи Сербии

Что касается отношений между Сербией и Косовым, то треть респондентов (32,7%) заявила, что Белград должен продолжать политику отказа от признания Косова, около 10% (10,44) - что Сербия должна вернуть суверенитет над своим бывшей территорией, в том числе и военным путем, согласны же признать независимость Косова менее семи (6,70) процентов опрошенных.