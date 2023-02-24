Помощь, несмотря на страх: молдаване разделили горе украинцев

За последний год Молдавия открыла свои границы для 750 тысяч человек, спасавшихся из охваченной войной Украиной. Многие из них продолжили путь в другие страны Европы, но порядка 100 тысяч украинских беженцев нашли здесь пристанище. В большинстве случаев местные жители и власти встретили их радушно, несмотря на собственные проблемы.

Жительница Кишинёва Светлана Березовская приютила у себя семью из Киева – 13-летних двойняшек Сашу и Диму и их маму. Как и большинство украинских мужчин, отец мальчиков остался на родине. По словам Светланы, помогать украинцам – "моральный долг".

Когда началась война с Приднестровьем, я находилась здесь, в Молдавии. Я знаю, что это такое, это страшно. Светлана

Светлана уже пережила одну войну и считает своим долгом принимать украинских переселенцев. euronews

Как и многих граждан Молдавии, российское вторжение в Украину заставило Светлану задуматься об уязвимости своей собственной страны перед лицом внешней угрозы. С начала войны в Украине маленькая Молдавия живёт в страхе, что российская агрессия перекинется на её территорию. 31 октября российская ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в одном из сёл на севере Молдавии. Многие стали опасаться повторения инцидентов и дальнейшей эскалации.

Бывшая советская республика, в состав которой также входит непризнанное Приднестровье, поддерживаемое Москвой – одна из беднейших стран Европы. Летом прошлого года Кишинёв получил статус кандидата на вступление в ЕС. Проблемы с экономикой и неурегулированный конфликт с Тирасполем способствуют всё большей политической нестабильности. 10 февраля прозападный премьер Наталья Гаврилица объявила о своей отставке, а чуть раньше депутаты продлили ещё на 60 дней чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетическом секторе.

Невзирая на все испытания, гражданское общество мобилизовалось небывалым образом, чтобы прийти на помощь беженцам. "Moldova for Peace" ("Молдова за мир") появилась год назад благодаря усилиям небольшой группы добровольцев. Сегодня эта организация получает помощь со всего мира, в НПО трудятся более 100 человек, в том числе вчерашние переселенцы.

Меня поразило, насколько искренне люди хотят помогать другим. Как только я освоилась в Молдавию, я стала искать, где бы я могла

себя применить. Дженнифер Перова украинская беженка, специалист по связям с общественностью, "Moldova for Peace"

Несмотря на широкий консенсус в молдавском обществе по приёму беженцев, есть и исключения. "Moldova for Peace" создала специальный отдел для противодействия дезинформации и разжиганию ненависти в соцсетях. "Обычно напряжённость возникает, когда мы запускаем новую программу, – говорит координатор организации Константа Дохотару, – и некоторые местные чувствует, что их как будто обделили. Тогда мы сталкиваемся с проявлениями ненависти в Интернете".

"Moldova for Peace" предлагает, среди прочего, курсы румынского и английского euronews

За последние месяцы ситуация на границе с Одесской областью стабилизировалась. По словам представителя пограничной полиции, в разгар кризиса очередь на контрольно-пропускном пункте "Паланка" составляла около 8-11 километров. Ежедневно границу пересекали 12-13 тысяч человек. Пограничники создали специальные подразделения, чтобы защитить беженцев от торговцев людьми.

Как и Евросоюз в первые дни войны, правительство Молдавии предоставило статус временной защиты всем украинским беженцам в январе 2023 года. Это даст им больше уверенности в завтрашнем дне, обеспечит жильём, предоставит доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и трудоустройству. Но, несмотря на эти гарантии, все беженцы, с которыми довелось пообщаться корреспонденту euronews Брайану Картеру, желали лишь одного – окончания войны и возвращения домой.

Среди них – Эдуард Михай, представитель цыганской общины Украины, которая до войны насчитывала 400 тысяч человек. Его семью из пяти человек разместили в центре приёма беженцев в селе Костешты, в 20 километрах к югу от столицы. Переселенцам помогают местные власти, едой обеспечивает Всемирная продовольственная программа ООН.

Самая большая мечта Эдуарда – вернуться в Украину. euronews

По словам Эдуарда, молдавское гостеприимство помогло его семье преодолеть травмирующий опыт, который они пережили во время ракетных ударов по Киеву.

"Дай Бог, чтобы всё быстро закончилось, и мы поедем к себе на родину, в Украину, в Киев. Там наши дом, наши родители, всё там. Будем ждать, это вопрос времени", – говорит отец семейства.а