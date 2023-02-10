Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица уходит в отставку

Президент Молдавии Майя Санду приняла отставку премьер-министра страны Натальи Гаврилицы. Она возглавляла правительство полтора года.

По словам Гаврилицы, кабинету министров пришлось работать в режиме "непрерывного кризиса", при этом проводя политику борьбы с коррупцией, развития и евроинтеграции. Сейчас страна вступает в новую фазу, приоритетом которой станут вопросы безопасности, подчеркнула Наталья Гаврилица на пресс-конференции.

Молдавские экономические проблемы обострились после вторжения России в соседнюю с ней Украину: страну захлестнули энергетический кризис и высокая инфляция, к которым добавились периодически залетающие на территорию Молдавии ракеты и опасения вмешательства Москвы в ситуацию в непризнанном Приднестровье.

По законам Молдавии, отставка премьер-министра влечет за собой роспуск всего правительства. Новый кабинет министров назначит президент страны Майя Санду после консультаций с парламентом.