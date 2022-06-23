Дверь в Евросоюз открывается Украине и Молдавии

В ходе начавшегося в Брюсселе саммита Евросоюза Украина получит статус страны-кандидата на вступление в него. Тем самым главы государств и правительств ЕС выразят поддержку Киеву в его противостоянии с Москвой. Премьер-министр Бельгии считает, что путь к полноценному членству будут долгими, но он пойдёт Украине на пользу и окажет сдерживающее влияние на Россию:

"Важно, что мы посылаем мощный политический сигнал, - сказал Александр де Кру. - Я верю, что население Украины борется за наши общие ценности. Важно поддержать его, в том числе такими символическими шагами. Но нужно понимать, что процесс присоединения к нашему Союзу займет много времени. Украинцам предстоит провести много преобразований. Они будут решать сразу несколько задач».

Но для принятия Украины в Евросоюз нужно преодолеть возражение некоторых стран, в том числе Нидерландов, которые не хотят его поспешного расширения. Украина подала на членство вскоре после того, как Россия вторглась в неё четыре месяца назад. Рассмотрение заявки пошло с рекордной скоростью. В марте свои заявки подали Молдавия и Грузия. Лидеры ЕС предупреждают, что это только первые шаги перед началом переговоров о вступлении, и нет гарантий того, что они завершатся успехом. Кандидаты могут экспортировать в Евросоюз свои проблемы вместо того, чтобы интегрироваться в него.

«Есть некоторые предварительные условия для того, чтобы мечта о членстве в Европейском Союзе стала реальностью, - сказал президент Литвы Гитанас Науседа. - Эти условия связаны с судебной реформой, деолигархизацией, борьбой с коррупцией и многими важными вопросами для Молдавии, для Грузии и для других».

Ожидается, что лидеры ЕС дадут зелёный свет на предоставление статуса кандидата Молдавии, в то время как Грузии будет обещана только европейская перспектива.