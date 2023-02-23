Корреспондент euronews Валери Горья побывала в Украине спустя год после начала российского вторжения. Она вернулась, чтобы увидеть своими глазами, что происходит в пригородах Киева и на Харьковщине, в больших и малых городах, услышать истории тех, кто выстоял и продолжает сопротивляться. Несмотря на пережитое горе и невыразимые травмы, герои репортажа говорили euronews о своей вере в победу.

Ирпень был в числе городов, наиболее пострадавших во время наступления российских войск на столицу. Год спустя жители некогда цветущего пригорода пытаются вернуться к подобию нормальной жизни. Во время битвы за Киев лицей "Мрія" (в переводе – "мечта") пережил ракетный удар, был эвакуирован и вновь открылся к началу учебного года. Директор учебного заведения показал место, где зияла дыра от попадания ракеты. Здание школы полностью восстановлено и укреплено, в нём оборудованы два бомбоубежища, в частности, на деньги ЮНИСЕФ. "Всё предусмотрено на случай воздушной тревоги или перебоев с электричеством", – говорит директор Иван Пташник. –Энергоснабжение автономное, работает генератор".

Уроки в школе проводятся очно и дистанционно для тех, кто живёт далеко. Чтобы не перегружать убежища в случае тревоги, дети, которые могут прийти в школу, также вынуждены чередовать занятия в классе с онлайн-уроками.

Если звучит сигнал тревоги, урок прекращается. Мы собираем портфель, одеваемся и идём в бункер! Виталик ученик начальной школы, лицей "Мрiя", Ирпень

"В убежище", – поправляет его одноклассница Аня.

"ПЕРЕЖИТОК СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ"

Программа предусматривает обязательные занятия по обращению с оружием для подростков. До войны они посмеивались над этими уроками, которые вёл военрук (он же физкультурник), называли их "пережитком советской эпохи". Теперь всё иначе. "Увы, нам приходится этому обучаться, чтобы мы смогли защитить нашу Украину, наши дома и семьи", – говорит Анастасия. На вопрос, удаётся ли ей концентрироваться на учёбе, ученица отвечает утвердительно:

Я стараюсь уделять учёбе как можно больше времени, ведь чем больше у нас знаний, чем больше образованных людей, тем лучше наше будущее. А я хочу лучшего будущего для своей страны, чтобы наши потомки жили счастливо, не зная, что такое война, и просто чувствовали себя

свободными. Анастасия ученица лицея "Мрія", Ирпень

Уроки начальной военной подготовки в школе. euronews

"Я ХОЧУ ЖИТЬ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ"

Село Горенка Бучанского района сильно пострадала во время российской оккупации. От двух домов, в которых жила семья Татьяны Игнатенко, ничего не осталось. Разбирать завалы ей помогают волонтёры организации "Сміливі відновлювати" ("Brave to Rebuild").

"К сожалению, у владельцев нет ни возможности, ни средств, чтобы расчистить свой участок. Их лишили дома, они потеряли всё, – говорит координатор добровольцев Елена Ляшенко. – Поэтому мы помогаем им восстановить хоть что-то".

Татьяна не хочет уезжать:

Это место наполнено энергией моей бабушки, мамы и моей. Я люблю это место, я не хочу никуда уезжать, я хочу жить только здесь! Татьяна Игнатенко жительница Горенки

В Горенке было много предприятий, на которых работали тысячи людей. Многие из них разрушены, но не все. Роберт Николаев возглавляет инженерный отдел стартапа UGEARS, который изготавливает и экспортирует по всему миру деревянные механические 3D-конструкторы и пазлы. Для двух сотен сотрудников было важно как можно быстрее возобновить производство после попадания ракеты в здание предприятия.

Я думаю, что это важно для Украины, потому что это повод для гордости, это доказывает, что мы несокрушимы, что мы можем снова встать на ноги, несмотря на все разрушения. Роберт Николаев начальник инженерного отдела UGEARS

Каждый месяц на лазерных гравировальных станках производят более 100 000 моделей. Продукция отправляется в Латвию, а затем расходится по другим странам. "Когда мы вернулись, мы решили создавать модели, которые показывают реалии сегодняшнего дня. Они символ несокрушимости, символ того, что мы непобедимы, они показывают всему миру правду", – говорит инженер, показывая макеты танков и самолётов.

Роберт Николаев показывают новые модели. euronews

"МЫ ПРОСТО ЖДЕМ ПОБЕДЫ"

Тысячи жителей Бородянки были вынуждены уехать. Некоторые нашли прибежище в сборных домах, которые финансирует Польша, в них проживают 300 человек. Скоро будут построены новые блоки для размещения ещё 300 переселенцев. Волонтёры привозят всё самое необходимое, но сегодня особенный день – у Тамары день рождения, и её пришли поздравить и подарить цветы. Слёзы благодарности, но минутная радость не сотрёт из памяти ужас, который пережили эти женщины, потерявшие всё.

Год назад мы сидели за столом, играла музыка, мы радовались, воспоминали былое, смеялись. А теперь день за днём мы просто ждём победы. Мы знаем, что она придёт, но пусть это случится поскорее, мы уже не выдерживаем. Тамара жительница Бородянки

Тамара отмечает день рождения в центре приёма беженцев. euronews

На одной из площадей Харькова уличный музыкант исполняет песню "Човен" ("Лодка") группы "Океан Эльзы" с такими словами "Лодка, моя маленькая лодка волнами качает память день и ночь. Знаю, она преодолеет волны, мель обойдет и шторм переживёт. Измученная войнами, но никем не сломленная, расцветай, Земля ты моя!"

После нескольких месяцев напряжённых боёв ВСУ вынудили российские войска полностью уйти из региона в ходе сентябрьского контрнаступления. Сейчас во втором по величине городе Украины сохраняется напряжённая ситуация. Город находится в 30 километрах от российской границы и по-прежнему страдает от регулярных обстрелов. В центре города ещё видны следы бомбёжек, на окнах – деревянные щиты, но, несмотря на это, многие пытаются вернуться к нормальной жизни.

Наталия Понятовская – дизайнер, до войны она придумывала модели женской одежды. Сегодня она и её команда снабжают украинскую армию. Рюкзаки, бронежилеты, чехлы для спутников и солнечных батарей, носилки и термобельё – это лишь некоторые элементы экипировки, которые делаются на заказ и поставляются на передовую.

Нами движет одно лишь желание – мы хотим жить в свободной Украине, и мы хотели бы, чтобы как можно больше наших солдат вернулись домой живыми. Наталия Понятовская Дизайнер одежды и (военного обмундирования) из Харькова

Наталия Понятовская показывают "новую коллекцию". euronews

Район Салтовку называют "воротами в Харьков". До войны здесь проживали около 40 000 человек, из них остались лишь 2-3 тысячи.Для тех, кто остался, повседневная жизнь полна испытаний. Для многих гуманитарная помощь, которую раздают в школах и других пунктах, – единственный способ выжить. В разбитых зданиях часто нет отопления и горячей воды. Перебои с электричеством случаются каждый день. Как и по всей Украине, здесь были развёрнуты т.н. "пункты несокрушимости" – палатки, в которых люди могут согреться и и подзарядиться во всех смыслах этого слова.

Алексей призывает мировое сообщество к решительным действиям, чтобы остановить российскую агрессию. euronews

Алексею 21 год, он регулярно приходит сюда, чтобы зарядить свой телефон, выпить чего-нибудь горячего или просто посмотреть телевизор. Это возможность передохнуть, но и здесь не получится забыть о войне. "Мы находимся в ситуации, когда постоянно идут обстрелы. Невозможно восстановить водо- и газоснабжение, чтобы как-то наладить быт. Пока война не закончится, ситуация не выправится", – говорит он. "Если европейское сообщество и весь мир слышат меня, я хотел бы призвать их к более решительным действиям, причем прямо сейчас, пока россияне не закинули на нашу территорию ещё больше солдат. Мы находимся на том этапе, когда эту войну можно остановить, прямо сейчас с помощью решительных шагов. Но нам нужна ваша помощь и решительные действия с вашей стороны".