В Бундестаге отдали дань памяти ЛГБТ-жертвам нацизма

Память всех жертв нацизма, в том числе преследуемых за гендерную идентичность или сексуальную ориентацию, почтили в пятницу на традиционной церемонии в Бундестаге.

Председатель федерального парламента Бербель Бас объяснила столь пристальное внимание к ЛГБТ-сообществу тем, что его представители "все еще страдают от враждебности и дискриминации".

"Многие в Германии считают, что мы уже достаточно отдали дань памяти Катастрофе. Это неверно. Мы пока не можем подвести под этим черту", - заявила Бербель Бас, председатель Бундестага под аплодисменты.

Розетт Кац пережила Холокост под чужим именем, в то время как ее семья была депортирована и убита. Время, которое навсегда запечатлелось в ее памяти

То, с чем мне пришлось столкнуться, будучи маленьким ребенком, многим представителям сексуальных и гендерных меньшинств пришлось узнать, к сожалению, и после 1945 года. Потому что это приводит к болезни, когда людям приходится скрывать и отрицать себя Розетт Кац пережившая Холокост

Ежегодная церемония в день освобождения Освенцима проходит в немецком парламенте с 1996 года.

По оценкам историков, при нацизме погибли от 3 до 10 000 гомосексуалов, многие из них были кастрированы или подвергнуты медицинским экспериментам. Тысячи транссексуалов и проституток, считавшихся "дегенератами", прошли через лагеря.