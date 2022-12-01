ISW: российская армия повторяет ошибки

Попытки России захватить Бахмут показывают, что российские военные не извлекли уроков из прошлых сражений, когда ценой больших потерь в Донбассе устанавливался контроль над целями, которые имеют ограниченное оперативное или стратегическое значение, - таковы последние оценки ситуации экспертов Института изучения войны.

С конца мая российская армия постоянно растрачивала боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута; однако в последние шесть месяцев ей удавалось продвинуться лишь на несколько километров за раз.

Как ранее отмечали эксперты ISW, попытки подойти к Бахмуту приводили к постоянным потерям в живой силе и технике, задерживая войска в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы.

Такие действия напоминают операции по взятию Северодонецка и Лисичанска в начале войны.

Согласно оценкам Института, в июне и июле этого года Вооруженные силы Украины, по сути, позволили российским войскам сосредоточить усилия на этих двух городах, имеющих ограниченное оперативное и стратегическое значение. В ходе продолжительных боев армия России теряла личный состав и бронетехнику.

Ее наступление в этом районе застопорилось на тех рубежах, которые были достигнуты в начале июля.

Если россиянам удастся продолжить наступление на Бахмут или даже вынудить ВСУ отступить из города (как это случилось в Лисичанске), сам город дает им мало оперативных преимуществ.

Потери, понесенные за шесть месяцев жестоких и изнурительных боев за него, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить после взятия города.

С другой стороны, наступление на Бахмут отнимает значительную часть боевых сил России, потенциально способствуя продолжению контрнаступления ВCУ в других местах.