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Индонезия

На Бали официально стартовал саммит G20

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 Euronews
Лидер Китая Си Цзиньпин прибывает на саммит G20
Лидер Китая Си Цзиньпин прибывает на саммит G20   -   Авторское право  Mast Irham/AP

Лидеры стран "Большой двадцатки", а также главы международных организаций приступают к работе на ежегодном саммите на Бали. Главная тема всех дискуссий — война в Украине.

Президент Владимир Путин отказался от участия, и Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Несмотря на это, официальные лица говорят, что по итогам саммита будет опубликовано заявление, в котором "большинство" стран, как ожидается, осудят российское вторжение.

В кулуарах основного саммита уже состоялось несколько важных двусторонних встреч, включая переговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером Китая Си Цзиньпином, в ходе которых был поднят ряд не менее важных тем.

Вы затронули климатический вопрос, чтобы назвать только один и, вероятно, самый важный, но также и международные кризисы, такие как развязанная Россией война в Украине, для которых G20 является подходящим форматом
Эммануэль Макрон
президент Франции

Между тем Си Цзиньпин напрямую не упомянул конфликт в своем вступительном слове, призвав две страны в более широком смысле "поддерживать дух независимости, автономии, открытости и сотрудничества".

На саммите китайский лидер также впервые лично пообщался с президентом США Джо Байденом, который впоследствии отметил, что их встреча носила "примирительный характер".

Си Цзиньпин заявил американскому президенту, что мир ожидает улучшения отношений между Китаем и США. Также лидеры двух стран обсудили Украину, Тайвань и ситуацию на Корейском полуострове.

Саммит Большой двадцатки в Индонезии проходит на фоне многочисленных источников напряженности, и стал крупнейшей встречей группы лидеров с начала пандемии коронавируса.