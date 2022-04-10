Россияне и украинцы: противостояние на Кипре

Акция в поддержку России на Кипре вылилась в противостояния. Местные украинцы вышли на дорогу с флагами своей страны. На проезжей части они нарисовали контуры человеческих тел, коорые символизировали погибших в войне на Украине. Некоторые пытались срывать с проезжающих машин российские флаги. В результате напряжённость возросла, и потребовалось вмешательство полиции.

Колонна в поддержку Российской Федерации отправилась из Ларнаки и присоединилась к сторонникам, базирующимся в Лимассоле, возле спортивного стадиона. В своих выступлениях организаторы говорили о лжи западных СМИ относительно того, что на самом деле происходит в Украине.