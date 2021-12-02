Кипр приветствует понтифика

Папа римский призвал к единству и преодолению разногласий в разгар миграционного кризиса, с которым сталкивается Европа.

В четверг глава римско-католической церкви прибыл с апостольским визитом на Кипр. Это 35-я зарубежная поездка понтифика, третья после начала пандемии.

Ранее в видеообращении к верующим Папа сказал, что Средиземное море превратилось в кладбище, имея в виду огромное число беженцев, погибших в попытке добраться до европейских берегов.

"Чтобы построить достойное для людей будущее, мы должны работать вместе, разрушать стены и взращивать мечту о единстве", - сказал понтифик посещая Собор Пресвятой Богородицы-главную маронитскую церковь Никосии.

Третьего декабаря на Кипре состоится экуменическая молитва в католической церкви Святого креста с участием мигрантов. В субботу на открытом стадионе Никосии - Франциск проведет литургию. В тот же день папа римский покинет Кипр и отправится с визитом в Грецию.