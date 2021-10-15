Кипр отзывает "золотые паспорта"

Власти Кипра приняли решение начать процедуру отзыва "золотых паспортов" у 39 инвесторов и 6 членов их семей.

Об этом говорится в заявлении официального представителя кабинета министров Мариоса Пелеканоса. По его словам, правительство так же продолжает изучать обстоятельства получения кипрского гражданства еще 47 иностранными инвесторами и их близкими.

Программа "гражданство за инвестиции" начала работать в 2007 году. Однако с первого ноября прошлого года проект был отменен из-за многочисленных злоупотреблений. Решение принял кабинет министров после телерепортажа, в котором говорилось о том, что госчиновники помогали богатым иностранцам обходить предусмотренные проверки для получения кипрских документов.

Ранее СМИ обнародовали расследование, согласно которому, несколько высокопоставленных лиц были причастны к схеме, позволяющей людям с криминальным прошлым получать кипрские паспорта в случае, если они инвестируют в экономику не менее двух с половиной миллионов евро.