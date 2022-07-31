Кипр без российских туристов: отельеры жалуются на потерю доходов

После двух непростых лет пандемии индустрия туризма на Кипре вновь встает на ноги. Но не без новых трудностей: из-за санкций и ограничений на перелеты из России на остров приехали гораздо меньше российских туристов, чем ожидалось.

"Никто не был готов к таким огромным изменениям. Это сложная проблема, но мы пытаемся её решить. Мы до какой-то степени ограничили ущерб, но заменить кем-то такое большое число клиентов — невозможно", — считает президент ассоциации отельных менеджеров Кипра PASYDIXE Кристос Ангелидис.

В 2019-м году Кипр принял у себя почти четыре миллиона туристов, в том числе более 780 тысяч россиян. Даже в прошлом году, несмотря на антиковидные ограничения, один из четырех туристов приехал на остров из России. В этом году всё по-другому: в министерстве туризма подсчитали, что без российских и украинских путешественников Кипр потеряет около 600 миллионов евро.

"Раньше россияне и украинцы составляли 25-30% наших гостей, сегодня же туристов из двух этих стран мало. С другой стороны у нашего отеля всегда была хорошая репутация, и мы были представлены на рынках Центральной Европы: Швейцарии, Германии, Австрии и Великобритании", — рассказывает сотрудник Alion Beach Hotel на курорте Айя-Напа Паникос Михаил.

Проблем кипрским отельерам и рестораторам добавил и энергетический кризис.

"Электричество — сейчас вторая статья расходов после зарплат, и это очень дорого. Некоторые отели присылали мне счета, которые им выставили. Это от 100 000 до 150 000 только за месяц", — говорит резидент ассоциации отелей Кипра Харис Лоизидес.

В 2019-м году туристический сектор принес кипрской экономике более 2,5 миллиардов евро. Это примерно 15% от ВВП страны.