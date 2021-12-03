Папа Франциск призвал к диалогу, чтобы "прозреть"

К "братству" и "диалогу" в нелёгкое время испытаний католической церкви и наших обществ призвал собравшихся на коллективный молебен в Никосии Папа Римский.

Во второй день визита на Кипр, выступая перед 7 тысячами верующих , которые съехались из Ливана, Аргентины и Филиппин, понтифик заявил, что если не объединиться и не вести диалог, "человечеству не удастся избавиться от ослепения".

"Я думаю, в частности, о мигрантах, которые в поисках лучшей жизни пускаются в путь. С ними я проведу свою последнюю встречу на острове, в которой примут участие мои братья и сестры из различных христианских конфессий", - сказал Папа Франциск.

Католическая община Кипра насчитывает 25 000 членов. Важным пунктом апостольского визита понтифика стала встреча со священным синодом Кипрской православной церкви и её предстоятелем архиепископом Хризостомом II. Франциск высказался за сближение католиков и православных, что, по его словам, могло бы способствовать "соборности" Римско-католической церкви.

Следующим этапом средиземноморского турне главы Ватикана станет Греция.