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Великобритания

Стремительная карьера Риши Сунака

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 Viktoria Sinkevich
Риши Сунак
Риши Сунак   -   Авторское право  David Cliff/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

В возрасте 42-х лет Риши Сунак станет самым молодым премьер-министром Великобритании за последние 200 лет и первым главой правительства индийского происхождения.

Сунак закончил Оксфорд и получил степень магистра в Стэнфорде. Прежде чем заняться политикой, он заработал состояние в инвестиционном фонде. 

Риши Сунак женат на дочери индийского миллиардера, и на сегодняшний день он считается самым богатым политиком Великобритании

Его карьера в политике была стремительной. Всего за пять лет он прошел путь от рядового члена парламента до министра финансов. Во время пандемии направил миллиарды фунтов на поддержку населения и бизнеса, став ,таким образом, самым популярным членом правительства.

Во времена премьерства Бориса Джонсона Сунака считали его прямым преемником, но, из-за скандалов разразившихся вокруг фигуры Джонсона, он сложил с себя министерские полномочия и стал добиваться его отставки.

После ухода Джонсона Сунак предпринял попытку занять его пост, но кандидатура Сунака была отвергнута консерваторами в пользу Лиз Трасс обещавшей снизить налоги и урегулировать энергетический кризис.

После провального короткого премьерства Трасс и отказа Бориса Джонсона и Пенни Мордонт от участия в выборах Риши Сунак стал новым лидером Консервативной партии.