Деревья в городе улучшат качество жизни

Посадка деревьев в большом городе необходима. Участники программы Forestami (Друзья леса) поставили задачу высадить 3 миллиона деревьев к 2030 году для трех миллионов жителей Милана и его окрестностей.

Стефано Боери, президент научного комитета проекта Forestami:

— Forestami - это проект, но одновременно необходимость и мечта. Потому что мы говорим о необходимости увеличения количества деревьев, особенно высокоствольных, в Миланском регионе в ближайшие несколько лет".

— Во-первых мы должны изменить культуру: там, где у нас сейчас асфальт, мы должны задуматься о зеленых, светлых пространствах с травой и деревьями, где люди могут жить и работать. Это одна из задач, которую мы пытаемся решить Мария Кьяра Пасторе, научный директор проекта Forestami

Лука Паламара, Euronews:

— Цель проекта - посадка 3 миллионов деревьев к 2030 году. Это может показаться слишком амбициозным, но в рамках проекта Forestami уже высажено 330.000 деревьев. Однако Forestami - это не только озеленение города, но и очистка воздуха, снижение энергопотребления и улучшение качества жизни людей.

Посадка деревьев принесет пользу не только большим городам, но и всей планеты.

Стефано Боери, президент научного комитета проекта Forestami:

— Выращивание деревьев - это самый эффективный, инклюзивный, демократичный способ, потому что в нем участвуют все. И экономичный метод замедляющий глобальное потепление и изменения климата. Посадка деревьев в городе способствует поглощению углекислого газа.

На крупные города приходится до 75% производства углекислого газа в мире. Это значит, что они несут ответственность за изменение климата.

Кроме выделения кислорода, деревья могут поглощать микрочастицы, содержащиеся в воздухе, негативно влияющие на здоровье городских жителей.

Мария Кьяра Пасторе, научный директор проекта Forestami:

— Мы должны учитывать, что 3 миллиона деревьев означают 5% прибавку листовой поверхности. В Миланском политехническом институте мы подсчитали, что для комфортной жизни прибавка листовой поверхности должна составить 20%,. Нам надо работать над увеличением листовой поверхности, которая и будет определять наше самочувствие.

В Миланском регионе проживает более 3 миллионов человек. К 2030 году у каждого жителя будет свое дерево, что обеспечит лучший воздух и качество жизни, и в то же время поможет минимизировать эффект изменения климата.