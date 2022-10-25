Риши Сунак: что дальше

Нарушенные обещания стали причиной ухода Лиз Трасс — самой быстрой отставки премьера в истории Великобритании. Но что сегодня обещает избирателям и сопартийцам Риши Сунак — пока достоверно неизвестно. И это при том, что ему придётся сходу браться за исправление весьма непростой ситуации в стране. Так, во всяком случае, утверждают политологи.

Рэйнбоу Мюррей, политолог:

"Ему удалось провести кампанию, не сказав никому ни единого слова о том, что́ он собирается делать. Он беседовал с представителями парламентской фракции и рассказал им о своих планах, но это было за закрытыми дверями, а остальной мир всё ещё находится в неведении. Остаётся полагаться на то, что он упоминал в ходе кампании 7 недель назад, но за эти долгие 7 недель в политике многое изменилось".

Летом Сунак проиграл Трасс в том числе потому, что настаивал на необходимости более жёсткой финансово-экономической политики. Теперь, вероятно, понадобится именно такой подход, как и опыт экс-министра финансов.

Рэйнбоу Мюррей, политолог:

"Во время своей летней кампании он пытался вести честный разговор о состоянии экономики, признавая необходимость трудных решений о повышении налогов и сокращении государственных расходов. С точки зрения социальной политики ему будет очень трудно объединить партию, которая довольно сильно разделена по этому вопросу. Но он, безусловно, хотел бы, чтобы правое крыло партии поддержало его социальную программу, особенно потому, что они не будут в восторге от его экономических планов".