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мир

Косатки нападают на яхты

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 Euronews
Косаток называют единственными настоящими хищниками среди китов, но люди в их рацион не входят
Косаток называют единственными настоящими хищниками среди китов, но люди в их рацион не входят   -   Авторское право  Elaine Thompson/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

В Португалии и Испании моряки и учёные думают, что делать с косатками: у иберийских берегов всё чаще случаются нападения этих морских млекопитающих на небольшие суда. В августе одно из них закончилось тем, что хищники потопили яхту, и пятерых человек пришлось спасать из воды. Но на людей косатки не нападали.

"Она подплыла медленно, повернулась брюхом кверху, а рылом начала толкать руль. Она поворачивала его из стороны в сторону. Лодка плыла, я ничего не трогал".

Летом косатки приплывают в эти места охотиться на тунца. За последние пару лет случаев нападений стало столько, что власти рекомендуют владельцам небольших судов не выходить в море по ночам, когда хищники особенно активны.

Учёные не могут точно сказать, что заставляет косаток так делать. Это единственные хищники среди китообразных, которые охотятся на теплокровных морских млекопитающих. Но люди в этом плане их совершенно не интересуют. Рабочая версия — это просто такая игра.

"Нужно всего лишь, чтобы единственная самка повела себя таким образом перед двумя-тремя детёнышами, и тогда они станут повторять это снова и снова".

Другой вариант — касатки нападают на суда, которые считают китобоями: такие случаи были отмечены в 70-х. Учёные при этом подчёркивают, что к людям — даже китобоям — агрессии они не проявляют: нет ни одного достоверного случая, когда косатка убила бы человека в дикой природе.