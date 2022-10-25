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Великобритания
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Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании

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 Euronews
Новый премьер Великобритании Риши Сунак
Новый премьер Великобритании Риши Сунак   -   Авторское право  DANIEL LEAL / AFP

Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании, принял бразды правления у Лиз Трасс, которая оставалась на этом посту всего 45 дней. На новую должность Сунака формально утвердил британский король Карл III.

В 42 года бывший банкир и министр финансов стал самым молодым премьер-министром в истории Соединенного Королевства после стремительного взлета в политике. Риши Сунак - первый британский лидер индийского происхождения и первый представитель бывшей британской колонии во главе кабинета министров.

После встречи для формального подтверждения в должности с недавно коронованным британским монархом Карлом III,  Риши Сунак отправился на Даунинг-стрит 10, выступил с речью, в которой предупредил о "предстоящих трудных решениях".