Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании, принял бразды правления у Лиз Трасс, которая оставалась на этом посту всего 45 дней. На новую должность Сунака формально утвердил британский король Карл III.

В 42 года бывший банкир и министр финансов стал самым молодым премьер-министром в истории Соединенного Королевства после стремительного взлета в политике. Риши Сунак - первый британский лидер индийского происхождения и первый представитель бывшей британской колонии во главе кабинета министров.

После встречи для формального подтверждения в должности с недавно коронованным британским монархом Карлом III, Риши Сунак отправился на Даунинг-стрит 10, выступил с речью, в которой предупредил о "предстоящих трудных решениях".