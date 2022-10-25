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Великобритания

Риши Сунак призвал консерваторов "объединиться или умереть"

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 Euronews
Риши Сунак
Риши Сунак   -   Авторское право  David Cliff/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

У Риши Сунака не будет времени на раскачку — приступить к работе самый молодой за последние 200 лет премьер-министр Великобритании должен уже сегодня.

Перед этим Лиз Трасс официально уйдет в отставку, а затем король Карл III поручит Сунаку сформировать правительство во время аудиенции в Букингемском дворце.

Став членом Палаты общин в 2015 году, через 4 года он занял пост главного секретаря британского казначейства. Но уже в 2020 году ему доверили управлять финансовой системой Великобритании во время пандемии. С чем, по мнению многих, Сунак довольно успешно справился, оказав меры по поддержке бизнеса и снизив налоги.

Но теперь ему предстоит решать серьезные экономические проблемы и восстанавливать политическое спокойствие после того, на Даунинг-стрит сменится уже третий премьер-министр за семь недель.

Сейчас нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и нашей страны. Потому что только так мы сможем преодолеть стоящие перед нами проблемы и построить лучшее, более процветающее будущее для наших детей и внуков
Риши Сунак
будущий премьер-министр Великобритании

После того, как Сунак предупредил своих коллег-консерваторов, что пришло время "объединиться или умереть", ссылаясь на недавнюю деструктивную политику, аналитики теперь с интересом ожидают оглашения его нового кабинета.