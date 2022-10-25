Риши Сунак призвал консерваторов "объединиться или умереть"Комментарии
У Риши Сунака не будет времени на раскачку — приступить к работе самый молодой за последние 200 лет премьер-министр Великобритании должен уже сегодня.
Перед этим Лиз Трасс официально уйдет в отставку, а затем король Карл III поручит Сунаку сформировать правительство во время аудиенции в Букингемском дворце.
Став членом Палаты общин в 2015 году, через 4 года он занял пост главного секретаря британского казначейства. Но уже в 2020 году ему доверили управлять финансовой системой Великобритании во время пандемии. С чем, по мнению многих, Сунак довольно успешно справился, оказав меры по поддержке бизнеса и снизив налоги.
Но теперь ему предстоит решать серьезные экономические проблемы и восстанавливать политическое спокойствие после того, на Даунинг-стрит сменится уже третий премьер-министр за семь недель.
После того, как Сунак предупредил своих коллег-консерваторов, что пришло время "объединиться или умереть", ссылаясь на недавнюю деструктивную политику, аналитики теперь с интересом ожидают оглашения его нового кабинета.