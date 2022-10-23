Замки Луары готовятся к режиму экономии

В преддверии зимы владельцы замков Луары во Франции обеспокоены высокими ценами на электроэнергию. Уменьшить расходы на отопление могла бы помочь более совершенная теплоизоляция стен и окон старинных помещений. Однако в вопросах реконструкции и модернизации исторических зданий есть свои особенности и трудности. Главным образом, это стоимость реставрации и опасения потери исторической идентичности.

Ксавье Лелеве, владелец замка Мён-сюр-Луар:

— Эти окна 18-го века очень красивые. Мы не хотим их менять. Есть идея поставить стеклопакет, который позволит нам утеплить помещение. Мы уже делали это вместо установки двойных окон. Так же мы перешли на съемные системы, чтобы их было легче чистить".

Владельцы другого исторического памятника XVI века - замка Шеверни, не собираются ничего менять. Они считают, что теплоизоляция негативно скажется на соcтоянии замка

Шарль-Антуан де Вибрей, владелец замка Шеверни:

— Вы сохраняете тепло в гостиной, потому что хотите, чтобы там было уютно. Но в то же время вы способствуете появлению грибков, плесени и насекомых, которые могут съесть древесину и повредить перегородки. Поэтому я думаю, что нам нужно усилить циркуляцию и ограничить отопление строгим минимумом для поддержания благоприятного теплообмена внутри памятника.

В одном из самых известных замков Луары - Шамбор, ожидают, что расходы на электроэнергию в 2023 утроятся. Поэтому дирекция планирует использовать для отопления дрова из собственного леса, а так же установить солнечные батареи на крышах автостоянок.

Жан Д'Оссонвиль, директор Национального дома Шамбор:

— Например, парковки. К 2025 году мы должны будем оборудовать зарядными станциями для автомобилей от 10% до 20% парковочных мест. Мы считаем, что солнечные панели для парковок имеют преимущество: они скрывают автомобили, которые всегда выглядят некрасиво на фоне замков. Кроме того, летом в них будет прохладнее и появится возможность зарядки для элекромобилей.

Прежде для обогрева замков в цокольном этаже закладывалась печь, которая нагревала большие камни. Через трубы воздух проникал в комнаты в специальные отверстия в полу обогревая помещения.