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Чехам все труднее сводить концы с концами

Access to the comments Комментарии
 Bryan Carter
Чехам все труднее сводить концы с концами
Авторское право  euronews

На первый взгляд не кажется, что Чешская Республика переживает кризис, однако даже в Праге стремительный рост стоимости жизни приводит к тому, что все больше людей оказываются на грани нищеты.

Чешская экономика - одна из самых процветающих в Центральной Европе. Но кризис в отношениях с Москвой, разразившийся после российского вторжения в Украину, выявил ее сильную зависимость от российского газа. Это повлияло на весь энергетический сектор страны, включая газ и электричество, и способствовало росту стоимости жизни на 17%. Это один из самых высоких показателей годовой инфляции в Европейском Союзе.

Вера Доброцка - мать-одиночка. Вместе со своим 9-месячным малышом она недавно покинула свою квартиру и переехала в социальное жилье. Безработная, она говорит, что просто не может больше оплачивать счета:

"Я долгое время жила в Праге. Но теперь, когда цены так выросли, просто платить за квартиру, продукты и основные вещи для маленького ребенка стало невыносимо. Поэтому нам пришлось переехать жить в этот социальный дом".

Фото Брайан Картер
Вере Доброцкой и ее сыну Стефану не по карману растущая стоимость жизни, поэтому им пришлось переехать в социальное жилье для матерей-одиночекФото Брайан Картер

Вера далеко не единственная, кто оказался в такой ситуации. Все большее число уязвимых групп населения с трудом сводят концы с концами из-за инфляции.

Дезидер Галбавы, который живет на пенсию в 500 евро в месяц, беспокоится о предстоящей зиме и о своих следующих счетах за отопление:

"В прошлом году мы заплатили 5 000 чешских крон (200 евро) залога. С октября этого года они увеличили его до 6 500 чешских крон (265 евро). И нам еще нужно доплатить 21 000 чешских крон (855 евро). Нам страшно. И не я один буду напуган, половина нации будет напугана. Чем сильнее будут холода, тем хуже будет всем. Людям нечем будет топить".

Кризис ощущают не только граждане. Предприятия также испытывают трудности, в том числе - Гарраховский стекольный завод с 300-летней историей.

"Газ чрезвычайно важен для нашего производства, потому что обе наши печи работают на нем, - рассказывает директор завода Петр Новосад. - В прошлом году стоимость газа для нас составляла около 10% от общих затрат, а в этом - уже более 50%. Если так будет продолжаться и дальше, нам определенно придется сократить число наших сотрудников".

Фото Брайан Картер
Около 100 рабочих гарраховского стекольного завода рискуют потерять работу, если газовый кризис продолжитсяФото Брайан Картер

Подорожание стоимости жизни вызвало протесты в стране. В ответ правоцентристское коалиционное правительство во главе с Петром Фиалой обвинило протестующих в том, что ими манипулируют пророссийские силы, но приняло чрезвычайные меры по ограничению цен на энергию для домашних хозяйств, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, а также больниц, школ и социальных учреждений.

Но многих чехов это не убедило. Этим пользуются крайне правые политические силы, в частности, партия "Свобода и прямая демократия", которая выступает за прямые переговоры с Москвой по газу и набирает популярность.

"Мы любим Европу, мы за Европу, а ЕС - наоборот, против Европы, против ее будущего, - говорит лидер СПД Томио Окамура. - Посмотрите на неспособность помочь людям во время кризиса, во время энергетического кризиса, с медицинским оборудованием во время COVID. Так что толку от партнера, который не помогает вам во время кризиса?"

Фото Брайан Картер
Томио Окамура, лидер ультраправой партии "Свобода и прямая демократия"Фото Брайан Картер

После успехов ультраправых в Италии и Швеции ситуация в Чехии, возможно, является предвестником еще одного политического сдвига, вызванного этими трудными временами.