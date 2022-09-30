"У нас уже есть планы": семья вернулась в Ирпень с надеждами на новую жизнь

С этой украинской парой из Ирпеня мы впервые встретились еще в 2019 году во время президентских выборов в Украине — целую вечность назад по нынешним временам.

Тогда Анастасия и Роман Акуленко вряд ли могли представить, что спустя 3,5 года им придется прятаться с двумя дочерьми в бомбоубежище, а затем и вовсе бежать из страны.

Анастасия с детьми уехала в Польшу. Лишь в конце лета семья вновь воссоединилась в Украине. Обугленные стены их дома напоминают супругам о самых тяжелых днях в их жизни.

Анастасия Акуленко, предприниматель из Ирпеня:

— Было очень страшно. Муж был на балконе, когда военные самолеты пролетели над его головой. Он подумал, что ракеты запустили по нам и закричал "на пол". Мы так и сделали, а потом закрылись в ванной. Там мы переоделись и спустились в подвал. С тех пор дети отказывались выходить наружу. Мы провели всю ночь в подвале, немного поспали, и утром, после того как комендантский час закончился, мы отправились в путь.

Температуры были настолько высокие, что здесь на пятом этаже у нас расплавились металлические полки для книг, телевизор на стене, компьютерный монитор

Все, кроме трех человек, были эвакуированы из дома несколько недель спустя. Затем Акуленко увидели видеозапись, на которой разрушенные после попадания ракеты две квартиры под ними. Семья боялась самого худшего. Но оказалось, что их жилье еще можно отремонтировать.

Анастасия Акуленко, предприниматель из Ирпеня:

— У нас уже есть планы, что мы сделаем по-другому. Мы будем исправлять наши прошлые ошибки - например, неудобное расположение розеток. Самое главное, чтобы война закончилась. И тогда все станет лучше.

Но ремонт не начнется до следующего года. И не только из-за финансовых трудностей. Сначала власти решили снести здание. Теперь, к облегчению Анастасии, вместо этого планируется капитальный ремонт разрушенной части дома под их квартирой, но пока без определенного срока.

Крыша дома также серьезно повреждена. С помощью местного политика, благотворительных и волонтерских организаций ее немного залатали и утеплили в преддверии холодов.

Прошлая зима навсегда изменила жизнь этой семьи. Скоро наступит другая - Акуленко надеются, что она принесет Украине победу, а вместе с ней безопасность и шанс перевернуть страницу.