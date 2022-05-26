Ирпень возвращается к жизни: Иван и Олеся Хватовы поженились в городе, пережившем месяц российской оккупации, но практически полностью разрушенном. Изначально их свадьба была запланирована на 17 марта, но из-за российского вторжения торжество пришлось перенести.

Церемония была очень скромной: пара была одета в джинсы и футболки, а в зале не было гостей. Всё завершилось за считанные минуты.

"Это и радостно, и необычно, потому что сейчас идет война. Необычно расписываться в военное положение", — говорит невеста.

"Но жизнь-то всё равно продолжается. Не надо руки опускать. Я думаю, что правда на нашей стороне и Украина будет победителем в этом бою. Вопрос только когда это всё закончится", — добавляет жених.

За время войны в Киеве было организовано 3800 свадебных церемоний, но центры регистрации браков в столичном регионе были закрыты. В Ирпене снова начали регистрировать отношения лишь 10 мая.