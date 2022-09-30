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Украина

Суббота объявлена в Запорожской области днём траура

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Последствия удара по автомобилям на КПП
Последствия удара по автомобилям на КПП   -   Авторское право  AP/Ukrainian Police Press Office

Субботу в Запорожской области объявили днём траура по погибшим: по данным Киева, по меньшей мере 25 человек стали жертвами российского удара по гуманитарной колонне. Ракеты были выпущены по рынку, на котором был организован пропускной пункт для тех, кто собирался забрать своих родственников с оккупированных территорий.

Юлия Барышева, представитель ГУ ГСЧС в Запорожской области:

"На месте происшествия работали спасатели, 10 автомобилей и 50 человек личного состава. Они помогали эвакуировать раненых, выносили тела. Вместе с сотрудниками полиции наши специалисты проверяли место обстрела. Кроме того, на месте работал "Красный крест". Сегодня планировалось пропустить 248 автомобилей. И во время пропуска машин произошёл "прилёт".

Представители оккупационной администрации Запорожской области обвиняют в обстреле украинскую сторону; по их версии, собравшиеся на КПП стремились покинуть подконтрольные Киеву территории, чему украинские власти препятствовали.